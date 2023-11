Nintendo Indie World 14 novembre: tutti gli annunci

Dopo qualche mese di attesa, oggi è stato il giorno di un nuovo appuntamento con Nintendo Indie World, la diretta digitale dove la casa di Kyoto presenta da vicino le nuove produzioni indipendenti dedicate alla sua Nintendo Switch.

Quali sono stati gli annunci odierni e quali i giochi da tenere d'occhio? Vediamolo nel nostro immancabile recap, dove facciamo il riepilogo di tutto quello che abbiamo visto sul palco digitale dell'Indie World e proponiamo tutti i trailer.

Shantae Advance: Risky Revolution

Tempo di nostalgia con il ritorno di Shantae, che riemerge direttamente dall'idea concepita nel 2001 per Nintendo Game Boy Advance, con un videogioco sviluppato dallo stesso team di autori dell'epoca.

Sarà possibile giocare anche in multiplayer locale, a una speciale modalità battaglia. Arriverà nel 2024.

Core Keeper

Spazio per Core Keeper, che vi chiederà di mettervi a caccia di un antico manufatto tra caverne misteriose generate in modo procedurale.

Un po' dungeon crawler e un po' simulatore di fattoria – è possibile creare campi da coltivare e attrezzi utili allo scopo, ma anche combattere contro dei mostri titanici – il gioco arriverà nell'estate 2024.

On Your Trail

Gli italiani di Memorable Games presentano da vicino questa avventura investigativa di stampo narrativo, che mescola le indagini alla simulazione di vita.

Vestiremo i panni di Diana esplorando la splendida Borgo Marina, dividendoci tra rilassarci negli scorci estivi e portare avanti le nostre indagini su un mistero, interrogando gli abitanti e trovando indizi per raggiungere la soluzione – dal momento che c'è un misterioso figuro mascherato che gira per la città...

Sarà lanciato come esclusiva console a tempo nel 2024.

Howl

Con un interessante stile illustrato, Howl mescola scenari da fiaba a un mistero... ululante. Si tratta di una storia folk tattica a turni, con i personaggi che si muovono mentre sono illustrati in un interessante stile realizzato a mano.

Dovremo pianificare le nostre mosse in modo intelligente per riuscire a proseguire ed evitare i pericoli, salvando il nostro villaggio dai lupi.

È disponibile da oggi e potete provarlo gratis con una demo.

The Star Named Eos

Campeggi e scenari idilliaci sono al cuore di The Sar Named Eos, un puzzle game narrativo dove dovete risolvere gli enigmi servendovi della fotografia.

L'idea era quella di creare una «esperienza intima» che coinvolga i ricordi che di solito riviviamo vedendo una foto. Il gioco è disegnato a mano e vi chiederà di misurarvi con il mistero relativo all'assenza di vostra madre, rimettendo insieme la sua storia nel vostro album fotografico.

Arriverà nella primavera 2024.

Backpack Hero

Si tratta di un deck builder roguelike basato su uno zaino magico che vi permette di avere intriganti poteri: con il loot ottenuto nei dungeon potrete poi personalizzare e costruire la vostra cittadina, creando la vostra build ideale per ottenere sempre più risorse.

È disponibile da oggi.

Blade Chimera

In un distopico futuro cyberpunk a Osaka, dovrete proteggere la città da nientemeno che gli attacchi dei demoni. Realizzato in 2D, il gioco mette l'azione al centro di tutto, permettendovi di "giocare" con il tempo e con una lama demoniaca per far riapparire alcuni pezzi dello scenario decaduti.

Arriva la prossima primavera come esclusiva console a tempo.

A Highland Song

Suggestivi viaggi in due dimensioni in scenari verdeggianti e piovosi sono al cuore di questo gioco, caratterizzato anche da una colonna sonora davvero d'effetto basata sulla tradizione folkloristica scozzese. Presentato anche durante la scorsa Summer Game Fest, è un titolo che vi mette addosso quello che si prova «a esplorare le montagne della Scozia», assicurano gli sviluppatori.

L'idea era quella di rendere le emozioni ma anche i pericoli di un viaggio così, che può essere tanto suggestivo quando pericoloso. Viene definito come un platform narrativo con tante strade da prendere, nello stile ha qualcosa a metà tra Planet of Lana e Oxenfree (ma molto meno oscuro di quest'ultimo).

Durante il viaggio sarà anche possibile incontrare dei personaggi che influenzeranno la vostra storia.

Arriva il 5 dicembre.

Moonstone Island

Un dungeon crawler in cui si gironzola per un centinaio di isole nel cielo generate proceduralmente, costruendo il proprio deck di carte per combattere e sviluppate il proprio villaggio – e magari trovare l'amore. Gli autori volevano abbondare con le meccaniche, sì.

Arriva nella primavera 2024, come esclusiva a tempo su Switch.

Death Trick: Double Blind

Direzione artistica davvero interessante per questo gioco basato sui dialoghi e sulla forza delle argomentazioni dei vostri interlocutori, dei cui argomenti dovrete notare le contraddizioni.

Sviluppato da due migliori amiche appassionate di gialli, il gioco ha una forte vena investigativa e vuole proporre personaggi credibili e ben sfaccettati. Il mistero parte dalla scomparsa della maga Hattie e l'esperienza si sviluppa come visual novel basata sulle indagini.

Arriva nel 2024, una demo gratis è disponibile da oggi.

Outer Wilds: Archaeologist Edition

L'amato Outer Wilds arriva su Nintendo Switch con la sua Archaeologist Edition, mettendo l'esplorazione ancora una volta al centro di tutto – mentre un loop temporale sembra essersi impadronito del sistema solare.

Include anche l'espansione Echoes of the Eye e arriva il 7 dicembre 2023. I pre-ordini sono aperti da oggi su eShop e arriverà nel 2024 anche un'edizione fisica, per chi vuole il gioco su cartuccia.

Altri indie in arrivo su Nintendo Switch

Lo show si è chiuso con una carrellata che ha mostrato scorci di altri giochi in arrivo su Switch:

Planet of Lana - primavera 2024

- primavera 2024 Enjoy the Diner da oggi

da oggi Heavenly Bodies - febbraio 2024

- febbraio 2024 The Gecko Gods - primavera 2024

- primavera 2024 Passpartout 2: The Lost Artist da oggi

da oggi Urban Myth Dissolution Center - 2024

- 2024 Braid, Anniversary Edition - 30 aprile 2024

Con questo si è concluso l'odierno Indie World, che ha iniziato a rimpolpare la line-up che potremo trovare il prossimo anno su Switch.

Nel 2024, ricordiamo, la console compirà (a marzo) ufficialmente nel suo settimo anno di vita.