I migliori giochi del 2023 - La classifica

Controller alla mano, c'è davvero poco o pochissimo da rimproverare al 2023 che si è appena concluso – che ci ha permesso di vivere avventure indimenticabili, capaci di spaziare su generi e piattaforme differenti.

Così, la nostra rassegna del 2023 videoludico è oggi arrivata al momento delle lodi: dopo avervi stilato la lista dei peggiori giochi dell'anno, adesso vediamo quali sono stati i migliori giochi del 2023 secondo le recensioni di SpazioGames.

Advertisement

Abbiamo incluso i dieci videogiochi con le valutazioni più alte assegnate durante l'anno dalla nostra redazione. Pur se non in classifica, facciamo fin da ora una menzione anche per Cocoon (8,8/10) e per Dead Space Remake (8,8/10), che ne sono stati esclusi per solo un 0,1 in favore di Alan Wake 2 (8,9/10) – che, se non fosse stato affetto da problemi tecnici così contorti da comprometterne in parte la godibilità al lancio, avrebbe strappato sicuramente una valutazione molto più alta.

Fatta questa premessa, vediamo allora i migliori giochi del 2023.

I migliori giochi del 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (10/10)

Genere: azione, avventura

Piattaforme: Nintendo Switch

Disponibile dal: 12 maggio 2023

C'è poco altro da dire, se non la tonda e sonante valutazione, in merito a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Partendo dalla base eccellente di Breath of the Wild, Nintendo è riuscita a costruire un gioco che non è soltanto open, ma è soprattutto world – dove i giocatori si sentono parte integrante di quanto vivono, dove possono sfogare la loro fantasia e il loro ingegno grazie ai nuovi strumenti messi loro a disposizione dal geniale gameplay.

Un gioco che affianca alla quantità un livello fuori scala di qualità, senza dimenticarsi mai che l'esperienza controller alla mano è ciò che conta più di ogni orpello.

Il commento di SpazioGames

«Tears of the Kingdom risponde ad ogni trascurabile stortura del suo predecessore con una quantità soverchiante di idee, proposte ludiche e contesti narrativi, tutti elegantemente incastonati in un mosaico di meraviglia a tratti inimmaginabile».

Street Fighter 6 (9.5/10)

Genere: picchiaduro

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S

Disponibile dal: 2 giugno 2023

L'alto livello del 2023 è stato bene espresso anche da Street Fighter 6, che è entrato subito nel cuore degli amanti dei picchiaduro per la sua qualità semplicemente fuori scala.

Con un gameplay capace di adattarsi sia ai veterani che ai neofiti e un roster caratterizzato in modo magistrale, Capcom è riuscita a dare i natali a un gioco che ha spazzato via ogni concorrenza, diventando il must per chi ama le scazzottate virtuali.

Il commento di SpazioGames

«Street Fighter 6 è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare. Un cast di personaggi eterogeneo e ben caratterizzato sia a livello estetico che di gameplay, un combat system nuovo, vario e soprattutto estremamente divertente, tantissime modalità diverse, tra cui il World Tour, che è in pratica un gioco a parte, e un netcode solidissimo anche contro avversari d'oltreoceano».

Baldur's Gate III (9.3/10)

Genere: gioco di ruolo

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S

Disponibile dal: 3 agosto (PC), 6 settembre (PS5), 8 dicembre (Xbox) 2023

Vincitore di tutto quello che si poteva vincere nel 2023, Baldur's Gate III è un gioco di ruolo miracoloso, che dimostra quanta differenza possa fare concedere ai videogiochi e ai loro sviluppatori tutto il tempo che è necessario a realizzare la loro visione.

Dopo la nostra recensione con una valutazione eccellente, il gioco si è anche imposto come nostro GOTY redazionale negli SpazioGames Awards, raccogliendo più voti di tutti i suoi sfidanti dai membri della nostra redazione. E questo dice già tutto.

Il commento di SpazioGames

«Con sorpresa di nessuno, Baldur's Gate 3 è un gioco a tratti epocale, più per la summa delle parti che per ogni suo elemento preso singolarmente».

Resident Evil 4 (9.2/10)

Genere: azione, horror

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S

Disponibile dal: 24 marzo 2023

Qualsiasi cosa Capcom si sia prescritta per tornare a questi livelli, pensiamo che in molti dovrebbero seguire le sue orme. Dopo le altre eccellenti uscite, anche l'opera di remake della saga horror per eccellenza è continuata a livello altissimo Resident Evil 4 Remake.

Il ritorno di Leon S. Kennedy ha visto il gameplay venire punteggiato di tutte quelle piccole migliorie che erano necessarie per renderlo ancora una pietra miliare anche nel 2023. E l'operazione è decisamente riuscita, ancora una volta.

Il commento di SpazioGames

«Il remake di Resident Evil 4 è l'ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l'importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo».

Sea of Stars (9.1/10)

Genere: gioco di ruolo

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Disponibile dal: 29 agosto 2023

Il lavoro svolto da Sabotage Studio è un vero e proprio inno ai giochi di ruolo a turni classici, con cui molti di noi sono cresciuti e che oggi trovano non troppo spazio nelle produzioni AAA. Ecco che così ci pensano i piccoli team, con opere di rilievo come Sea of Stars – che ha davvero spazzato via ogni concorrente, nella ipotetica gara alle migliori produzioni indipendenti dell'anno.

Il gioco riesce a proporre le meccaniche storiche che hanno fatto la fortuna dei JRPG a turni, mescolandole però a delle migliorie – anche e soprattutto nell'esplorazione – che rendono l'esperienza molto più attuale e godibile.

Il commento di SpazioGames

«Sea of Stars siede sullo stesso trono occupato da Chained Echoes. Questa nuova ondata di JRPG moderni è il perfetto esempio di ciò che serve al genere e di ciò di cui deve sbarazzarsi del tutto».

Diablo IV (9/10)

Genere: gioco di ruolo

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S

Disponibile dal: 6 giugno 2023

Diablo IV è un'opera così ben amalgamata che perfino chi si avvicina per la prima volta alla saga ruolistica di Blizzard può finire sedotto dalle sue diaboliche meccaniche di gameplay.

La sua atmosfera oscura e l'universo che mette in piedi sono da manuale e, sebbene ci siano alcune semplificazioni nell'interazione che potrebbero far storcere il naso ai puristi del franchise, parliamo di un gioco dal quale ci si stacca difficilmente.

Il commento di SpazioGames

«Graficamente ed esteticamente sontuoso, dotato di un'atmosfera che si taglia con il coltello e di un open world che – incredibile ma vero – riesce davvero a restituire quella sensazione di oscuro degrado e raccapriccio che pervade ogni angolo del mondo. Le meccaniche di gioco, a tratti un po' troppo semplificate, rendono in ogni caso il titolo un action RPG agile e scorrevole».

Hi-Fi Rush (9/10)

Genere: azione, rhythm game

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S

Disponibile dal: 25 gennaio 2023

Il lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush a inizio 2023 si è confermato come uno dei più belli di tutto l'anno. Il titolo di Tango Gameworks, che rappresenta una scorribanda davvero inusuale per gli autori di The Evil Within, è un trionfo di musica e idee brillanti, mosse da un gameplay che coinvolge fin da subito.

È l'incarnazione di come, sperimentando con la creatività e avendo la fiducia dei loro publisher, gli autori di videogiochi possano regalare esperienze uniche e fresche, che vorremmo scoprire sempre più spesso.

Il commento di SpazioGames

«Hi-Fi Rush è una sorpresa inaspettata e una dimostrazione di forza degli Xbox Game Studios, arrivata come un fulmine a ciel sereno nell'inizio del nuovo anno: la nuova fatica di Tango Gameworks è la dimostrazione che dietro il gruppo Bethesda non esistono soltanto i "nomi noti", ma anche un immenso potenziale di progetti unici».

Super Mario Bros. Wonder (9/10)

Genere: platform

Piattaforme: Nintendo Switch

Disponibile dal: 20 ottobre 2023

La maestria di Nintendo nel reinventare la formula dei suoi grandi classici trova in Super Mario Bros. Wonder l'ennesimo esempio. Pregno di genialità in ogni suo aspetto, il platform in due dimensioni declina sotto una nuova luce il classico Super Mario che tutti conosciamo.

Ne viene fuori un'esperienza lisergica e fuori di testa, pittoresca e coloratissima, accessibile e sfidante al contempo, che funge ancora una volta da unità di misura per tutti gli altri.

Il commento di SpazioGames

«Super Mario Bros. Wonder può essere definito un nuovo classico con grande facilità. È un titolo carismatico, eclettico, lisergico, divertente e… divertito. Un platform costruito grazie ad una creatività coraggiosa e un design che non ha paura di prendersi delle libertà».

Pikmin 4 (9/10)

Genere: strategico

Piattaforme: Nintendo Switch

Disponibile dal: 21 luglio 2023

Il discorso appena fatto per Mario è più valido che mai anche per Pikmin 4, nuovo episodio della storica serie creata da Shigeru Miyamoto. Le meccaniche strategiche della saga trovano qui una nuova dimensione, in un progetto ambizioso e divertentissimo, che accoglie tra le sue braccia giocatori di tutte le età.

I miglioramenti e le fasi esplorative aggiungono pepe all'esperienza offerta e anche il comparto tecnico è un vero e proprio piacere per gli occhi. Come sempre più spesso accade, ancora di più in questa generazione, quando Nintendo si muove con uno dei suoi nomi storici, non lo fa in vano.

Il commento di SpazioGames

«Partendo da una base solida che ci aveva già regalato tre capitoli di grande qualità, Pikmin 4 non lesina aggiunte, novità e raffinamenti, puntando chiaramente al trono di miglior episodio del franchise fin qui».

Alan Wake 2 (8.9/10)

Genere: survival horror

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S

Disponibile dal: 27 ottobre 2023

Il viaggio di maturazione di Remedy Entertainment, già arrivato a un livello clamorosamente alto con Control, ha toccato le punte della consacrazione con Alan Wake 2. Il panorama narrativo messo in piedi da Sam Lake e compagni è di livello assoluto, gioca con il giocatore e a sua volta si fa giocare, regalando un'esperienza ricca di significati.

Esperienza che, di per sé, avrebbe meritato una valutazione anche più alta di quella che abbiamo espresso – poiché, come scritto a chiare lettere nella recensione, al momento del lancio (e in realtà tutt'oggi) il gioco soffre di alcuni problemi tecnici piuttosto frustranti, che in alcuni casi ne hanno reso la fruizione più difficile di quanto avrebbe dovuto essere.

Il commento di SpazioGames