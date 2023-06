Sifu incontra Cyberpunk 2077 in Evolutis: Duality, appena annunciato al Guerrilla Showcase

Il Guerrilla Collective Showcase ha mostrato i primi annunci dell'estate dei videogiochi, ed Evolutis: Duality è uno di quelli più stilosi tra quelli visti finora.

Un titolo che rievoca le atmosfere di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) ma in una storia di vendetta che ci ricorda Sifu.

Il sorprendente titolo action ispirato ai film di kung fu che, con un giro a dir poco perfetto, diventerà anche un film per il cinema nel prossimo futuro.

Nell'attesa del DLC di Cyberpunk 2077, che proprio nei prossimi giorni si mostrerà nuovamente, dovreste tenere d'occhio proprio Evolutis: Duality.

Potete metterlo già in wishlist su Steam, perché sembra esserci del grande potenziale.

Evolutis: Duality è un action adventure incentrato sulla trama, con uno stile 2D ispirato agli anime degli anni '80.

Molto belle anche le animazioni che sfruttano la tecnologia rotoscope per dare un feeling retrò al gioco, nonostante sia ovviamente molto moderno nella concezione.

La protagonista è Chelsea Williams, una combattente professionista di Fenghai, che cerca disperatamente di sostenere il padre malato. La corruzione e i gruppi criminali cercano di sfruttare i suoi talenti e il giocatore dovrà affrontare scelte difficili in una storia di inganno e mistero.

Il concept sembra molto interessante perché fonde una grande narrativa a sequenze decisamente action tanto che, come potete vedere in alcuni frangenti del trailer, ci saranno dei momenti da picchiaduro con tanto di barre della vita.

Il titolo è previsto per un generico 2023 e solamente su PC ma, come spesso accade per titoli del genere, non è impossibile che possa arrivare anche su altre piattaforme nel caso abbia successo.

Anche gli eventi più piccoli della Summer Game Fest 2023 sono in grado di lasciare qualche sorpresa, quindi.

Ma aspettiamoci tantissimi altri annunci nei prossimi giorni, ovviamente, per i quali vi consigliamo di recuperare il calendario completo delle date e degli eventi della Summer Game Fest 2023.