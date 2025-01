Esclusive PS5 2025: cosa giocheremo quest'anno?

Fa quasi strano pensarci, ma nel corso del 2025 quella che suona ancora come la "giovane" PS5 compirà il suo quinto anno di vita – una soglia interessante, in un mercato dove di solito i cicli vitali delle console sono di 6-7 anni.

Così, dopo le recenti novità arrivate dai PlayStation Studios, quali esclusive PS5 ci riserverà il mercato nel 2025? Abbiamo deciso di fare il punto su quelle già confermate per l'anno in corso, in attesa di scoprire se e come il fronte si arricchirà nel corso dei prossimi mesi.

La lista ovviamente include anche esclusive da terze parti e non solo produzioni interne di Sony.

Ghost Of Yōtei

Sviluppatore : Sucker Punch

: Sucker Punch Publisher : PlayStation

: PlayStation Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : action adventure

: action adventure Piattaforme: PS5

Oltre trecento anni dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, è tempo di sguainare di nuovo la spada in Ghost of Yōtei, produzione interna dei PlayStation Studios firmata da Sucker Punch. Nei panni di una protagonista tutta nuova, in un'area differente di quella dell'isola di Tsushima dell'episodio capostipite, il gioco ci porterà nei pressi del Monte Yōtei – da cui il nome del gioco.

Gli sviluppatori hanno promesso un balzo in avanti in termini di possibilità offerte all'utente, rispetto all'apprezzata avventura di Jin Sakai, e siamo in attesa di scoprire di più.

Death Stranding 2: On the Beach

Sviluppatore : Kojima Productions

: Kojima Productions Publisher : PlayStation

: PlayStation Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : avventura

: avventura Piattaforme: PS5

Anche se sembrava impossibile, Hideo Kojima ha promesso che il suo Death Stranding 2: On the Beach sarà «anche più strano» di quanto fatto dal primo gioco, e francamente siamo molto curiosi di scoprire come.

Rivedremo con ogni probabilità il gameplay incentrato sulle consegne in un mondo post-apocalittico, ma quanto svelato fino a oggi promette che i viaggi di Sam Porter Bridges saranno più articolati – tra catastrofi naturali, una nave-volante che potrà seguirci e farci da hub e ambientazioni che sembrano avere addirittura ben poco di terrestre...

Ballad of Antara

Sviluppatore : InFold

: InFold Publisher : Tipsworks Studio

: Tipsworks Studio Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : ARPG

: ARPG Piattaforme: PS5, PC

Se una delle vostre ibridazioni preferite nei videogiochi è quella possibile tra action e giochi di ruolo, ecco che Ballad of Antara potrebbe essere un'uscita particolarmente interessante. Presentato dagli autori come un «action RPG ad alta fedeltà e free-to-play», vuole proporre un mondo molto particolare – dove dei poteri misteriosi danno vita a lande mistiche che si intrecciano, con «differenti biomi, storie, eroi e avversari».

Sarà possibile vestire i panni di diversi personaggi, che possono muoversi tra due diverse dimensioni che costituiscono questo mondo, conosciuti come "Emissari". Come per tutti i free-to-play, ovviamente bisognerà capire quanto peserà la componente di monetizzazione.

Il lancio su PS5 è atteso come esclusiva console, col debutto atteso nel 2025 anche su PC.

Where Winds Meet

Sviluppatore : Everstone Studios

: Everstone Studios Publisher : NetEase

: NetEase Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Piattaforme: PS5, PC, mobile

Where Winds Meet è un gioco di ruolo che ha debuttato in coda allo scorso anno in Cina e che dovrebbe arrivare nel corso di questo 2025 anche in Occidente. Ambientato in Cina dopo la caduta della Dinastia Tang, vi permetterà di scorrazzare in un'ampia mappa (si parla di 20 km quadrati) che vuole dare un'idea dello scenario storico dell'epoca.

Le arti marziali tradizionali cinesi dovrebbero avere un ruolo centrale nella narrazione, mentre il sistema di gioco conterà su stili di combattimento e armamenti differenti.

Baby Steps

Sviluppatore : Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy

: Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy Publisher : Devolver Digital

: Devolver Digital Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Genere : avventura

: avventura Piattaforme: PS5, PC

Il talento di Devolver Digital di trovare sempre qualcosa di folle da pubblicare è ancora oggi difficile da pareggiare. Così, quest'anno dovrebbe arrivare anche Baby Steps, un'avventura esplorativa dove il protagonista... deve imparare a camminare, proprio come un bambino.

Ci si ritrova così a dover imparare da zero come mettere un piede davanti all'altro, con le gambe affidate agli stick analogici del giocatore, in un walking simulator... letterale.

È un'esclusiva console, con la release attesa anche su PC.