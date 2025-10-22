John Romero

Oggi il level design è incredibilmente sofisticato. Gli strumenti sono più potenti e i team più grandi e specializzati. Ma ciò che non è cambiato è lo scopo di un buon livello: sorprendere, insegnare e sfidare il giocatore, dando allo stesso tempo libertà di esprimere abilità e curiosità.



Per quanto riguarda i principi essenziali, assolutamente, esistono ancora. Nel Capitolo 12 di DOOM Guy c’è una lista di regole di design. Per esempio, la regola numero uno è: “L’inizio del livello deve presentare scelte interessanti o apparire impressionante”. Ci sono otto regole in totale, e sono valide oggi come lo erano durante lo sviluppo di DOOM nel 1993. Credo ancora che i livelli debbano sembrare fatti a mano, pieni di ritmo, segreti e di un ritmo studiato. Che sia in uno shooter retrò o in un open world enorme, un design che rispetta l’intelligenza del giocatore non passa mai di moda.