Il team di sviluppo polacco Bloober Team torna a far parlare di sé nel panorama degli horror videoludici con una mossa strategica in perfetto tempismo con la stagione delle streghe. Gli autori del remake di Silent Hill 2 hanno infatti reso disponibile una versione dimostrativa del loro ultimo progetto, un'esperienza che mescola elementi fantascientifici a dinamiche survival horror classiche, ambientata in un mondo post-apocalittico dalla forte connotazione europea. La demo, dalla durata contenuta di mezz'ora, rappresenta un'opportunità per testare le meccaniche di gioco prima dell'eventuale acquisto, con la particolarità che i progressi conseguiti verranno mantenuti nella versione completa.

L'ambientazione di Cronos: The New Dawn (qui la nostra recensione) affonda le radici in una location reale particolarmente suggestiva: Nowa Huta, il quartiere di Cracovia costruito durante l'era comunista secondo i canoni dell'architettura socialista. Questa scelta geografica non è casuale per uno studio polacco che ha già dimostrato con titoli come The Medium, Observer e Layers of Fear di saper creare atmosfere claustrofobiche e perturbanti. Il mondo di gioco, ribattezzato New Dawn, ripropone quindi un'estetica brutalista reinterpretata attraverso la lente di uno scenario dove la civiltà è collassata.

Al centro della narrazione troviamo una figura identificata come Viaggiatrice ND-3576, il cui compito iniziale consiste nel rintracciare chi l'ha preceduta in questa missione. Sin dai primi minuti, i giocatori vengono introdotti a quella che gli sviluppatori definiscono la meccanica della Fusione, un sistema di gameplay che si distingue dalle convenzioni del genere e che secondo le prime impressioni della community rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti dell'intera esperienza. I dettagli specifici di questa meccanica rimangono volutamente nebulosi, ma il suo impatto sul gameplay appare significativo.

Il sistema di combattimento si articola attorno a diverse tipologie di armamenti, a partire dalla pistola Sword MK-1615 che viene fornita nelle fasi iniziali dell'avventura. La presenza di creature ostili chiamate Orfani impone ai giocatori una gestione oculata delle risorse disponibili, secondo la tradizione dei survival horror più rigorosi dove la scarsità di munizioni e materiali rappresenta parte integrante della sfida. Bloober Team sottolinea come la potenza di fuoco sia essenziale per la sopravvivenza, suggerendo un approccio più action-oriented rispetto ad alcuni loro lavori precedenti.

Prodotto in caricamento

La versione dimostrativa copre l'introduzione narrativa e la prima missione vera e propria, fornendo un assaggio dell'atmosfera generale e delle dinamiche che caratterizzeranno l'intera campagna. Gli sviluppatori hanno scelto di non limitare il numero di volte in cui la demo può essere giocata, permettendo ai curiosi di familiarizzare completamente con i controlli e le meccaniche prima di decidere se procedere all'acquisto. Una nota di colore interessante: durante l'esplorazione è possibile imbattersi in alcuni gatti e, dettaglio che piacerà agli amanti dei felini virtuali, interagire con loro attraverso carezze.

La disponibilità della demo coincide con la prima promozione commerciale del titolo, che offre uno sconto del 15% su tutte le piattaforme digitali. Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store e Nintendo Store hanno già attivato l'offerta, mentre il PlayStation Store ha programmato l'inizio dello sconto per il 22 ottobre. Si tratta di un'opportunità per chi desidera esplorare questo universo distopico a un prezzo ridotto, cavalcando l'onda delle celebrazioni di Halloween.