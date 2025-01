Le 5 novità che ci sono piaciute di più da Honkai: Star Rail 3.0

Mancano ormai pochi mesi al secondo anniversario di Honkai Star Rail, ma il gioco di ruolo a turni non intende aspettare questa ricorrenza per implementare alcune delle più grandi novità mai viste nel corso della sua breve ma intensa storia.

Il free-to-play di HoYoverse ha saputo conquistare ampi consensi grazie a un gameplay accessibile e una narrazione che mette sempre al primo posto i suoi personaggi: non è infatti un caso che sia stato premiato come Best Ongoing Game ai Google Play Awards 2024, a testimonianza dell'eccellente lavoro svolto fino a questo momento.

Con l'aggiornamento 3.0 di Honkai Star Rail, gli autori di Genshin Impact hanno comunque voluto provare a dare una svecchiata alla formula di gioco, introducendo diverse migliorie non solo per rendere ancora più accessibile il titolo ai neofiti, ma anche e soprattutto rispondendo ai feedback degli utenti più esperti e navigati.

Nelle scorse giornate abbiamo avuto l'opportunità di avventurarci ad Amphoreus grazie a una prova in anteprima di questo aggiornamento, così da poter scoprire da vicino la storia ed alcune delle più importanti novità in arrivo.

Premettiamo ovviamente che la versione da noi provata era un accesso anticipato riservato alla stampa, motivo per il quale — nonostante HoYoverse ci abbia rassicurato sul fatto che i contenuti saranno quasi identici alla versione disponibile da ora per il download — potrebbero esserci alcune piccole differenze nei contenuti.

Fatta questa importante ma doverosa premessa, abbiamo deciso di riassumere per voi 5 aspetti del nostro viaggio ad Amphoreus che ci hanno convinto maggiormente o che, in ogni caso, rappresentano le novità più significative per la nuova versione di Honkai Star Rail. Il tutto senza alcuno spoiler, naturalmente.

1. Remembrance: la prima nuova Path giocabile

La novità più importante dell'aggiornamento 3.0 di Honkai Star Rail è sicuramente una nuova path giocabile: è la prima volta dal lancio del gioco che vediamo HoYoverse sperimentare maggiormente con le meccaniche di gameplay e il tutto è decisamente interessante.

La Path Remembrance permette alle unità in questione di evocare una summon, differente e specifica per ogni unità, che a tutti gli effetti agirà come se aveste un personaggio extra con funzionalità limitate, con tanto di barra della salute aggiuntiva da tenere d'occhio.

La versione 3.0 ci permetterà di accedere a questa path senza bisogno di evocare nuovi personaggi, dato che il Trailblazer acquisirà questo nuovo potere nel corso della storia: una soluzione che ancora una volta guarda con molta attenzione agli utenti free-to-play, permettendo di sperimentare fin da subito con le meccaniche senza bisogno di spendere ulteriori risorse — o denaro.

Abbiamo potuto provare anche Aglaea, seppur per pochissime battaglie: ciò ci ha permesso di esplorare anche un approccio diverso rispetto al Trailblazer, illustrandoci molteplici opzioni in cui gli sviluppatori potrebbero decidere di sperimentare con la Path Remembrance.

Ovviamente è ancora presto per dare giudizi definitivi, motivo per il quale dovremo attendere di vedere cosa succederà con i prossimi aggiornamenti, ma le premesse di questa novità sono decisamente intriganti e potrebbero aiutare a spezzare una potenziale monotonia di fondo.

2. Più energia: il Trailblaze Power aumenta a 300

La versione 3.0 ha deciso di aumentare ancora una volta l'energia utilizzabile dai giocatori, passando da un Trailblaze Power massimo di 240 a ben 300: un aumento che permetterà agli utenti di giocare con estrema calma, senza dover temere eccessivamente di saltare una giornata di login.

Ricordiamo infatti che per ogni ora è possibile ricaricare 10 trailblazer power, il che significa che adesso potremo conservare fino a 30 ore complessive di inutilizzo, per poi spendere tale energia come meglio crederemo nelle diverse attività di raccolta risorse.

Se a questo aggiungiamo che esisteva già la possibilità di conservare energia di riserva da utilizzare "in casi d'emergenza", non possiamo che elogiare ancora una volta la volontà di rispettare il tempo libero degli utenti.

Forse per i giocatori più attivi cambierà ben poco, dato che difficilmente arriveranno a riempire l'intero contatore di Trailblaze Power, ma forse è soprattutto per questo motivo che abbiamo voluto elogiare un tocco d'attenzione in più per chi potrebbe essere meno propenso a investire il proprio tempo.

Non era affatto scontato, considerando che stiamo pur sempre parlando di un gacha free-to-play.

3. Reroll degli upgrade per le Relic, grazie al Variable Dice

Quante volte vi è capitato di aver completato il farming delle relic, per poi alzare gli occhi al cielo a causa di statistiche secondarie molto deludenti rispetto alle aspettative?

Si tratta di una formula a cui non si può scappare in nessuno dei principali giochi HoYoverse, ma almeno con Honkai Star Rail 3.0 arriva un piccolo aiuto per rendere il tutto più sopportabile: i Variable Dice sono nuovi oggetti che ci consentiranno di scegliere come ridistribuire i miglioramenti alle statistiche secondarie.

Se ad esempio preferireste concentrarvi sulla velocità rispetto che sulla difesa, potrete utilizzare il Variable Dice per fare un reroll della priorità ai potenziamenti, nella speranza di ottenere risultati migliori.

Sfortunatamente non è possibile controllare nel dettaglio ogni singola statistica o cambiare quelle esistenti — altrimenti avremmo avuto l'oggetto dei nostri sogni proibiti… — ma perlomeno il tutto dovrebbe diventare un pochino più tollerabile.

Ed è comunque un primo passo nella giusta direzione verso un maggiore controllo dei propri Relic, particolarmente importanti per avere unità in grado di affrontare i contenuti di gioco più impegnativi.

4. Personaggi alla moda: arrivano le Skin ufficiali

Girovagando tra le community dedicate a Honkai Star Rail ci è capitato spesso di imbatterci nel corso degli ultimi mesi con fortissime richieste sull'arrivo di possibili skin per i personaggi giocabili, anche e soprattutto a pagamento, grazie ai bellissimi artwork spesso condivisi dagli sviluppatori.

La prima di queste skin sarà ufficialmente disponibile con l'aggiornamento 3.0, riscattabile gratuitamente al lancio e dedicata a March 7th: si tratta chiaramente di un test per sondare l'interesse degli utenti, ma è un inizio sicuramente interessante.

Purtroppo questa skin è equipaggiabile soltanto per la versione Preservation e non per la variante Hunt, più moderna e con un gameplay che trova maggiore utilità anche in squadre più studiate verso i contenuti end-game.

Non ci aspettiamo affatto che le prossime skin vengano offerte gratuitamente, ma per chi vuole supportare gli sviluppatori e possiede un personaggio preferito in particolare potrebbe essere una feature da tenere d'occhio.

Il rovescio della medaglia è che questo potrebbe significare allo stesso tempo che HoYoverse possa preferire in futuro rilasciare semplicemente skin a pagamento, piuttosto che sperimentare con path alternative per personaggi già presenti nel gioco — come era accaduto proprio con la stessa March 7th.

L'aggiunta delle skin è a suo modo una rivoluzione che sentivamo valesse la pena di sottolineare, ma naturalmente dovremo solo attendere per scoprire quale sarà la direzione che gli sviluppatori intenderanno intraprendere.

5. Esplorando Amphoreus: un mondo ispirato all'Antica Grecia

Abbiamo tenuto di proposito per ultima la novità più affascinante e "regina" dell'intera opera, ovvero la nuova storia ambientata ad Amphoreus, un intrigante mondo nascosto dal resto della galassia, ma con evidenti rifacimenti alla mitologia Greca.

Se avevamo apprezzato la recente Penacony per la sua natura di "parco dei divertimenti", con Amphoreus torniamo invece sugli standard visti nei primi mondi di gioco: focus su ambientazioni che servano a migliorare la narrazione, ma senza disincentivare l'esplorazione degli utenti.

Dalla versione 2.0 in poi avevamo notato che la storia è diventata più dispersiva del previsto, con alcuni aggiornamenti che non esiteremmo a definire "filler": un errore che con la 3.0 non dovrebbe più verificarsi, dato che gli sviluppatori ci hanno garantito che la storia andrà avanti da adesso e fino alla versione 3.7, quando l'arco di Amphoreus verrà effettivamente concluso.

Il tutto ci è stato descritto come la più grande storia mai narrata all'interno di Honkai Star Rail e, a giudicare da questa patch che ci ha tenuto impegnati per diverse ore, le premesse sono sicuramente positive.

La nostra sensazione è che HoYoverse voglia tornare ai fasti di Belobog, che pur essendo disponibile fin dalla prima versione di gioco è probabilmente ancora oggi l'arco narrativo più memorabile dell'intera avventura.

Come abbiamo anticipato in apertura eviteremo di fare spoiler su ciò che accade all'interno della storia, ma possiamo solo dirvi che ci sono ottime ragioni per attendere positivamente gli ultimi sviluppi del racconto.

Peccato solo per l'assenza di diverse voci per alcuni personaggi storici in lingua inglese — problema che si sta portando avanti già da qualche versione e che sta colpendo anche Zenless Zone Zero, ad onor del vero — ma possiamo solo augurarci che ciò venga risolto il prima possibile con i prossimi aggiornamenti.

Se questo aspetto dovesse rappresentare un problema, ci sentiamo di consigliarvi fin da subito di cambiare temporaneamente lingua del doppiaggio.

Oppure, di immaginarvi tali voci nelle vostre teste: fortunatamente si tratta di un problema legato soltanto a personaggi già esistenti e non avrete intoppi nel familiarizzare con i nuovi eroi.