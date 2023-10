10 migliori demo da provare gratis alla Steam Next Fest (ottobre 2023)

Ogni Steam Next Fest è una buona occasione per mettere le mani su numerose demo gratis e scoprire così, magari, dei videogiochi che altrimenti sarebbero passati un po' in sordina.

Ricorda un po' quello che ci accadeva con i dischi demo degli anni '90, in cui potevamo scoprire giochi che non avremmo avuto modo di sperimentare diversamente.

Così, in queste ore si sta svolgendo su Steam un nuovo appuntamento con la sua Next Fest, con decine e decine di demo disponibili per il download. Abbiamo scorrazzato un po' per il catalogo di Valve per segnalarvi quelle per noi più interessanti, ma sentitevi liberi di allungare la lista a piacere nei commenti.

Ghostrunner 2

Genere : azione

: azione Sviluppatore : One More Level

: One More Level Publisher : 505 Games

: 505 Games Uscita : 26 ottobre 2023

: 26 ottobre 2023 Vedi la demo

Manca ormai davvero poco al debutto di Ghostrunner 2, atteso per il prossimo 26 ottobre – e, in vista del lancio, ora anche i videogiocatori possono misurarsi con la demo che il nostro Francesco Corica ha testato qualche tempo fa.

Il gioco, come il suo predecessore, è ad alto tasso di ambientazione cyberpunk e ci mette nei panni di un guerriero che, in soggettiva, è pronto a farsi strada in livelli dove un singolo colpo causa la morte dei nemici – ma anche la propria, qualora si venisse centrati. Questo spinge a calcolare al millimetro ogni mossa, mentre ci si muove in soggettiva, per completare ogni scenario con vere e proprie "coreografie" perfette e molto soddisfacenti.

Europa

Genere : avventura, esplorazione

: avventura, esplorazione Sviluppatore : Helder Pinto

: Helder Pinto Publisher : Future Friends Games

: Future Friends Games Uscita : 2024

: 2024 Vedi la demo

Ci aveva già colpito al momento del suo annuncio e non potevamo non dare un'occhiata alla sua demo: Europa nello stile ha qualcosa di Ni No Kuni, ma somiglia molto più a uno dei moderni The Legend of Zelda. Ci mette nei panni di un androide che, sulla luna Europa (ora terraformata) di Giove, si mette in cerca dell'ultimo essere umano ancora in vita.

Nelle vostre scorribande, il gioco vi permette di planare, muovervi rapidamente e scorgere scorci davvero suggestivi, con una formula rilassante che non fa mai male.

Robocop: Rogue City

Genere: sparatutto

Sviluppatore: Teyon

Publisher: Nacon

Uscita: 2 novembre 2023

Vedi la demo

Gli amanti del celebre poliziotto robot degli anni Ottanta saranno piuttosto affascinati all'idea di Robocop: Rogue City, videogioco che vuole a tutti gli effetti farvi vestire i suoi panni – a metà tra uomo e macchina – per farvi ripulire dal crimine le strade di Detroit.

Realizzato in prima persona, con un discreto arsenale di armi e abilità uniche proprie di Robocop, il gioco promette un tuffo indietro nel tempo per i fan e meccaniche piuttosto originali per gli amanti degli shooter: in attesa dell'uscita, potete provarlo per capire se faccia per voi.

The Last Faith

Genere : metroidvania, soulslike

: metroidvania, soulslike Sviluppatore : Kumi Souls Games

: Kumi Souls Games Publisher : Playstack

: Playstack Uscita : 15 novembre 2023

: 15 novembre 2023 Vedi la demo

Da quando abbiamo provato The Last Faith per la prima volta, non abbiamo potuto fare altro che continuare a raccomandarvi di testarlo a ogni occasione – e anche questa può essere quella buona.

Ora, infatti, questo suggestivo metroidvania bello cattivo è ormai prossimo all'uscita, quindi metterci le mani da voi vi farà capire quanto potenziale abbia.

Il gioco, oltretutto, a livello di direzione artistica e ispirazioni fa davvero la gioia di chi ha amato gli scorci gotici e decadenti di un capolavoro come Bloodborne. Insomma: tenetelo d'occhio.

Pioneers of Pagonia

Genere : city builder

: city builder Sviluppatore : Envision Entertainment

: Envision Entertainment Publisher : Envision Entertainment

: Envision Entertainment Uscita : 13 dicembre 2023

: 13 dicembre 2023 Vedi la demo

Gli amanti dei city builder potrebbero trovare molto affascinante la proposta di Pioneers of Pagonia, videogioco nato dalla mente dietro all'apprezzata saga The Settlers.

Il gioco vi chiede di costruire le vostre città nelle splendide isole di Pagonia, con uno scenario davvero bello da vedere e a tratti perfino rilassante.

Tra alleanze, possibili conflitti, risorse da gestire ed edifici da tirare su, c'è tanto di familiare per chi apprezza la formula dei builder.

The Talos Principle 2

Genere : puzzle game

: puzzle game Sviluppatore : Croteam

: Croteam Publisher : Devolver Digital

: Devolver Digital Uscita : 2 novembre 2023

: 2 novembre 2023 Vedi la demo

È uno dei seguiti più attesi da chi apprezza i videogiochi che sono capaci di lasciarti con addosso delle domande significative: The Talos Principle II è ormai prossimo al suo debutto e in occasione dello Steam Next Fest avete la possibilità di mettere alla prova il design dei suoi primi puzzle – come fatto anche dal nostro Francesco Corica qualche giorno fa.

Fedele alle meccaniche del primo capitolo, anche nelle atmosfere, il lavoro di Croteam è ormai vicinissimo al lancio: iniziate a testarlo per entrare nel mood, perché ci saranno parecchi puzzle da risolvere pronti ad attendervi.

Jusant

Genere : avventura, platform

: avventura, platform Sviluppatore : Dontnod

: Dontnod Publisher : Dontnod

: Dontnod Uscita : 31 ottobre 2023

: 31 ottobre 2023 Vedi la demo

Lo abbiamo testato qualche tempo fa con la nostra Giulia Francolino e ci ha colpito in positivo: Jusant, nuova fatica del team Dontnod (Life is Strange, Vampyr) è un'avventura in cui vestite i panni di un protagonista e del suo fidato animaletto, in un gameplay di esplorazione basato sulle scalate e l'arrampicarsi.

Mentre si cerca di scoprire il passato del mondo di gioco – e come le cose siano decadute – si utilizzano sempre nuovi strumenti per rendere le scalate più agevoli e soddisfacenti.

Star Ocean: The Second Story R

Genere : JRPG

: JRPG Sviluppatore : Square Enix, Gemdrops

: Square Enix, Gemdrops Publisher : Square Enix

: Square Enix Uscita : 2 novembre 2023

: 2 novembre 2023 Vedi la demo

Non potevamo non includere nella nostra selezione, per gli amanti dei grandi classici, il ritorno di Star Ocean con Star Ocean: The Second Story R, che si rifà il vestito con una grafica in 2.5D, in quello che Square Enix definisce come un vero e proprio remake dell'originale.

Il publisher ha promesso una grande fedeltà al gioco dell'epoca, ma anche delle novità – tra cui la combinazione tra personaggi 2D in pixel art e sfondi 3D – che renderanno l'esperienza molto più attuale, dinamica e godibile. In attesa del lancio, iniziamo a spolpare la demo.

Solium Inferno

Genere : strategico

: strategico Sviluppatore : League of Geeks

: League of Geeks Publisher : League of Geeks

: League of Geeks Uscita : TBA

: TBA Vedi la demo

I videogiocatori, di strategici ormai ne masticano e conoscono tantissimi. La cosa interessante di Solium Inferno, però, è che questo gioco – come suggerisce il nome – è ambientato direttamente all'inferno. Non proprio il più accogliente dei luoghi da conquistare, per così dire.

Mentre ci si muove tra demoni in strategie da mettere in campo a turni, il giocatore sarà chiamato a boccare il ritorno degli Arcidemoni e – perché no? – a diventare egli stesso signore dell'inferno, facendosi strada con la forza. A patto di avere una strategia vincente, certo.

Été

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Impossible

: Impossible Publisher : Impossible

: Impossible Uscita : Q1 2024

: Q1 2024 Vedi la demo

Qua lasciatemi mettere in campo anche un po' di gusti personali: da quando è stato annunciato, Été è finito da subito nella mia lista di osservati speciali: si tratta di un gioco in cui, nell'estate che dà nome all'opera, siete chiamati a mettere insieme idee e quindi illustrazioni su tela, decorando il vostro spazio personale e sbizzarrendovi tra quadri, colori e pennellate.

Rientra nel filone oggi molto in voga (e per fortuna, aggiungo io) di videogiochi chill: siete arrivati a Montreal per l'estate e state cercando l'ispirazione, tutto qui. Non ci sono nemici, combattimenti: solo il bisogno di sfogare la creatività e mettere insieme il vostro "studiolo".