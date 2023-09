Ghostrunner 2 | Provato — Una nuova brutale sfida per Jack

Sono ormai passati quasi tre anni da quando emerse sul mercato la nuova originale idea a tema cyberpunk: un brutale action in prima persona in cui basterà solo un fendente della nostra spada a uccidere i nostri nemici... ma allo stesso modo, un solo colpo sarà sufficiente per fermare la nostra strada.

Parliamo naturalmente di Ghostrunner, il progetto di One More Level pubblicato da 505 Games che ci ha portato nella misteriosa e pericolosissima torre Dharma, costringendoci a eseguire acrobazie e mosse spettacolari per non incappare in una morte assai prematura. Un'idea che è piaciuta notevolmente ai giocatori — qui trovate la nostra recensione — anche per via di uno stile davvero difficile da trovare e con meccaniche che, per quanto ancora un po' acerbe, riuscivano a regalare grandi soddisfazioni.

Un successo che naturalmente non poteva non portare ad un sequel: Ghostrunner 2 promette di migliorare tutto ciò che di buono ha fatto il primo capitolo, espandendolo ulteriormente e spingendo il nostro protagonista ad apprendere nuove abilità. E, ovviamente, a fare ciò morendo fin troppe volte.

In occasione della cornice della Gamescom 2023, abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima una speciale versione demo di questo nuovo spettacolare action cyberpunk: scopriamo dunque cosa potremo aspettarci dall'ultima fatica di One More Level.

Un colpo, un morto. Ancora una volta.

La versione dimostrativa che abbiamo potuto provare non era particolarmente longeva, essendo inferiore a un'ora effettiva di gioco, ma ci ha dato comunque la possibilità di scoprire alcune delle novità più importanti che vedremo in Ghostrunner 2.

La sensazione generale è che One More Level sia più che consapevole del fatto che il primo capitolo (lo trovate su Amazon, se interessati) poteva rivelarsi alquanto divisivo: nonostante l'indubbia spettacolarità e l'appagamento, vi era comunque un livello di sfida che poteva creare spesso non poca frustrazione.

Ebbene, potete stare tranquilli: la difficoltà non è stata ritoccata. I nemici continueranno a inseguirvi brutalmente o a farvi fuori nascosti nell'ombra, magari perché non vi eravate neanche accorti della loro presenza dopo aver appena affettato un altro avversario.

Tuttavia, il team di sviluppo ha pensato bene di migliorare il sistema di controllo e offrire al nostro Ghostrunner molte più opzioni per essere efficace in battaglia fin dai primi istanti, agevolando così la creatività degli utenti e riuscendo a essere un pochino più permissivo con i vostri errori.

Se utilizzate un controller, sarete lieti di sapere che adesso per effettuare i salti dovrete utilizzare il tasto A o X — come in quasi qualunque altro gioco, oseremmo aggiungere — a differenza dei tasti dorsali: questo perché adesso avremo a disposizione molte più abilità che hanno reso necessaria una selezione agevole, sfruttando dunque proprio i dorsali.

Ad esempio, il Ghostrunner adesso avrà la possibilità di bloccare alcuni colpi con la sua spada: un'abilità che naturalmente non durerà per sempre, ma che consentirà un attimo di respiro per studiare il terreno di scontro.

Inoltre, se utilizzerete la parata al momento giusto, potreste anche riuscire a effettuare un contrattacco fatale e sbarazzarvi in un colpo solo dei vostri nemici.

Il Ghostrunner ha molte più opzioni per essere efficace in battaglia, ma senza rinunciare al livello di sfida di sempre.

Ma lo strumento più efficace continuerà a essere la nostra corsa: con la giusta velocità potremo sempre schivare i colpi nemici, ma il nostro protagonista avrà anche la possibilità di distruggere muri in fase di cedimento con un nostro scatto.

Questo servirà non solo per avanzare durante i livelli, ma anche per cogliere di sorpresa alcuni dei nostri avversari particolarmente ben posizionati: uno scatto al momento giusto ci permetterà di ucciderli prima che possano capire che cosa sia successo.

Avrete anche a disposizione gli shuriken per uccidere i nemici restando distanti o per effettuare mosse strategiche, ad esempio facendo saltare in aria un contenitore esplosivo accanto a un gruppo di avversari: una mossa che ci permetterà anche di attivare alcuni pulsanti inaccessibili.

Tornerà anche l'abilità Tempesta, utile non solo per respingere gli avversari ma anche e soprattutto per la risoluzione di alcuni enigmi: spingendo determinati blocchi avremo la possibilità di aprirci strade altrimenti inaccessibili, continuando a sfruttare le nostre abilità per distruggere chiunque si opponga al nostro cammino.

Una sfida... a due ruote

Ma la novità più interessante e inaspettata è sicuramente la presenza di una velocissima motocicletta, vera protagonista della fase finale della demo: nella versione che abbiamo provato non abbiamo dovuto affrontare nessun vero nemico in sella alla moto, ma abbiamo dovuto misurarci con una corsa a ostacoli degna dei giochi hardcore a 8-bit di una volta.

La moto ci chiederà infatti di gestire oculatamente il turbo, utilizzando la nostra spada per attivare interruttori e muovendoci in tutte le direzioni possibili, ignorando le leggi della fisica e la forza di gravità.

Il tutto, ovviamente, saltando e superando diversi ostacoli pronti a ucciderci in un sol colpo a ogni nostro singolo errore. E se pensavate di poter fare queste sezioni con più calma, c'è un "time limit" interno che ci chiederà di non perdere mai velocità, pena il fallimento istantaneo della missione.

La moto è un diversivo interessante, ma con un livello di sfida che omaggia i giochi di una volta.

Insomma, un diversivo interessante con cui utilizzare le nostre abilità da assassini spietati in modo forse più distaccato, ma le cui meccaniche appaiono comunque decisamente promettenti per il gioco completo. Soprattutto se nei livelli più avanzati dovesse comparire anche qualche soldato pronto a spararci...

Certo, non vi nascondiamo il fatto che le abilità da combattimento provate in precedenza ci avevano fatto venire semplicemente voglia di tornare a utilizzare rampini e shuriken per ricominciare a sconfiggere nemici il prima possibile, ma abbiamo apprezzato la voglia di sperimentare e proporre nuove sfide per i giocatori.

La sensazione, insomma, è che Ghostrunner 2 stia cercando di fare tutto quanto sia in suo potere per compiere il grande salto e conquistare quanti più giocatori possibili, con numerose meccaniche di gameplay aggiuntive, un pizzico di accessibilità in più e senza rinnegare la formula trial-and-error che ne ha decretato il successo.

Vogliamo riservare un'ultima nota anche al comparto tecnico: abbiamo potuto provare il titolo su PC e, nonostante alcuni accorgimenti da parte nostra nelle impostazioni per garantirci in ogni situazione il miglior frame rate possibile, la resa visiva si è sempre difesa egregiamente grazie a una direzione artistica lodevole, che ci ha permesso di apprezzare a fondo ogni nostra azione spettacolare.

Certo, anche le nostre morti umilianti, che come sempre non mancheranno: difficile capire da questa demo se sarà ammessa ancora una volta sempre e solo la perfezione, ma almeno questa volta è probabile che anche gli utenti più propensi a rinunciare alle sfide potrebbero voler dare a Ghostrunner 2 un'occasione.