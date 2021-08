Speciale Audio-Video Euronics: le migliori offerte sulle TV 4K

La nota catena Euronics ha lanciato una promozione molto interessante chiamata “Speciale Audio-Video”, con tantissime offerte per quanto riguarda le migliori TV. Che siate giocatori, amanti del cinema o serie tv, non può mancare nel salotto di un buon appassionato di contenuti multimediali un pannello che si rispetti. La promozione è valida dal 12 agosto al 2 settembre, e noi di SpazioGames abbiamo scelto le migliori offerte del grande volantino della catena.

Tra i prodotti in offerta vogliamo porre alla vostra attenzione la TV LG – OLED OLED55A16LA 55″ 4K. Si tratta di un modello del 2021, una novità di quest’anno, che nei giorni di offerte dell’iniziativa Euronics potete portarvi a casa per €999,00 al posto dei €1599,00 di listino, con un risparmio reale di €600!

La TV LG – OLED OLED55A16LA 55″ 4K ha un pannello OLED da 55 pollici, con risoluzione Ultra HD 4K. Il video è dotato delle tecnologie perfect black e perfect color, con pixel autoilluminanti che offrono una qualità delle immagini davvero spettacolare e numerose possibilità creative, mentre le tecnologie più avanzate contribuiscono a raggiungere uno stupore senza precedenti.

Oltre alla qualità dell’immagine, il pannello è dotato del Filmmaker Mode, con il quale le immagini vengono riproposte nella versione più fedele possibile all’originale, un po’ come avere il cinema in casa. Il tutto supportato da Dolby Vision IQ, la miglior fonte audio possibile su TV di ultime generazioni.

Questo è solo uno dei prodotti in offerta nella promozione Speciale Audio-Video di Euronics. Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire il prodotto adatto a voi, mentre qui sotto trovare la nostra selezione delle migliori offerte. La promozione scade il 2 settembre, non perdete tempo!

Speciale Audio-Video Euronics: le migliori offerte