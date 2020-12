Speaker 5.1 Logitech e tanti smartphone in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 24 dicembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con il set LOGITECH Speaker System Z906, sistema di altoparlanti 5.1 concepito in base agli standard più elevati per ottenere la certificazione THX e progettato per decodificare colonne sonore Dolby Digital e DTS e garantire così un’eccezionale esperienza sonora. La potenza di 1000 Watt di picco/500 Watt RMS garantisce un audio ricco e bassi profondi, mentre è possibile connettere fino a sei dispositivi compatibili tramite presa per cuffie (3,5 mm), RCA, ingresso diretto a sei canali, ingresso coassiale digitale e ingresso ottico.

Grazie al pannello di controllo o il telecomando wireless è possibile regolare indipendentemente i livelli di volume di ogni altoparlante satellite e del subwoofer e accedere ai controlli per l’accensione e la disattivazione dell’audio di tutti gli altoparlanti.

Solitamente il set LOGITECH Speaker System Z906 viene proposto a 409€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 329€.

Continuiamo con XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB, e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 730G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.260mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB viene proposto a 399,99€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 279,99€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

