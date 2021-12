SpazioGames TV: chiacchiere e giochi di fine anno

Dicembre è ormai qui e anche questa settimana noi di SpazioGames vi terremo compagnia con un po’ di videogiochi – alcuni ancora da scoprire. Vediamo, quindi, quelle che saranno le dirette in compagnia della nostra redazione. Ora che anche i The Game Awards sono alle spalle, l’anno corre verso il Natale e verso i momenti liberi in cui godersi finalmente un po’ del gigantesco backlog che tutti noi abbiamo.

Ci farà compagnia anche Flavio Pisani, guru del mondo di Magic e di DnD, che giocherà a telecamere accese il mercoledì e il venerdì. Potete seguire Flavio anche sul suo canale personale, dove troverete prossimamente video dedicati ai giochi in questione.

In embed anche il player del nostro canale, ma potete seguire le live cliccando direttamente qui per accedere a Twitch. Vi ricordiamo, inoltre, che trovate le nostre repliche anche nell’apposito canale YouTube SpazioGames TV Database.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 13 dicembre

Ore 16.00 | Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco

Martedì 14 dicembre

Ore 21.00 | Call of Duty: Warzone – con Marino

Mercoledì 15 dicembre

Ore 10.00 | Magic – con Flavio Pisani

Ore 18.00 | I giochi di Natale – con Stefania

Giovedì 16 dicembre

Ore 12.00 | Aeterna Noctis – con Domenico

Ore 21.00 | Q&A – con Domenico e Stefania

Venerdì 17 dicembre

Ore 10.00 | Magic – con Flavio Pisani