SpazioGames TV: aspettando Biomutant

È sempre tempo di appuntamenti live in compagnia della redazione di SpazioGames: questa sarà la settimana del lancio di Biomutant e, ovviamente, scopriremo insieme cosa questo micione abbia da dire ai videogiocatori. Inoltre, vedremo insieme in azione anche il fresco Knockout City, continuerà la run di Domenico in Resident Evil Village a difficoltà estrema, ma anche quelle di Francesco in Mass Effect Legendary Edition e di Stefania nel secondo appuntamento con Metal Gear Solid 2.

Vediamo come sempre il palinsesto completo con i nostri appuntamenti giornalieri.

Di seguito potete trovare il nostro palinsesto completo. In embed anche il player del nostro canale, ma potete seguire le live cliccando direttamente qui per accedere a Twitch. Vi ricordiamo, inoltre, che trovate le nostre repliche anche nell’apposito canale YouTube SpazioGames TV Database.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 24 maggio

Ore 14.00 | Miitopia – con Valentino

| – con Valentino Ore 18.00 | Aspettando Biomutant – con Paolo

| Aspettando Biomutant – con Paolo Ore 21.00 | Knockout City – con Paolo, Marino e Francesco

Martedì 25 maggio

Ore 12.00 | Metal Gear Saga: Metal Gear Solid 2 – con Stefania

| Metal Gear Saga: Metal Gear Solid 2 – con Stefania Ore 16.00 | Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco

| – con Francesco Ore 21.30 | Call of Duty: Warzone – con Marino

Mercoledì 26 maggio

Ore 11.30 | SpazioTalk – con Paolo e Marcello

| – con Paolo e Marcello Ore 19.15 | Subnautica: Below Zero – con Domenico

| Subnautica: Below Zero – con Domenico Ore 21.15 | Resident Evil Village (estremo) – con Domenico

Giovedì 27 maggio

Ore 12.00 | RetroGiovedì – con Stefania

| RetroGiovedì – con Stefania Ore 16.00 | Mass Effect Legendary Edition – con Francesco

| – con Francesco Ore 21.30 | Q&A – con Domenico e Stefania

Venerdì 28 maggio