Soundbar Yamaha YAS-109 scontata del 28% tra le offerte del giorno Amazon!

Partiamo con la Soundbar Yamaha YAS-109, che offre un’emozionante esperienza Home Cinema grazie alla tecnologia DTS Virtual:X , in grado di fornire un suono surround 3D mozzafiato, proprio come al cinema. La soundbar può essere anche abbinata ai propri dispositivi Bluetooth per trasmettere la propria musica preferita o ascoltare l’audio dei videogiochi in modo semplice e senza fili. Non manca neppure la funzione Clear Voice, che migliora la chiarezza dei dialoghi per ascoltare in maniera limpida ogni singola parola e supporta anche i comandi vocali tramite l’assistente vocale Alexa di Amazon.

Solitamente la Soundbar Yamaha YAS-109 viene proposta a 249€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 179€, con un consistente sconto del 28%.

Continuiamo con il notebook Lenovo Yoga S940, equipaggiato con un display 14″ IPS a risoluzione 1080p che assicura un’ottima visione delle immagini e video da ogni angolazione. Ad animare il notebook è un processore Intel i5-1035G4 di decima generazione accoppiato a 8GB di RAM DDR4. Per caricamenti veloci delle applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su Lenovo Yoga S940 un SSD da 512 GB, mentre Lenovo Smart Assist utilizza l’intelligenza artificiale per anticipare le vostre esigenze. Tra le funzionalità intelligenti troviamo, ad esempio, la regolazione automatica delle impostazioni di alimentazione, lo sfondo sfocato e l’audio ottimizzato durante le videochat, nonché il software di rilevamento del movimento per trasferire contenuti dallo schermo del notebook ad un monitor semplicemente ruotando la testa.

La batteria del dispositivo è in grado di ricaricarsi rapidamente fino all’80% in soli 60 minuti e al 100% in 120 minuti, e con soli 15 minuti di ricarica si hanno fino a 2 ore di autonomia. Lo schermo, grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400, è in grado di visualizzare immagini incredibilmente realistiche, mentre l’audio immersivo prodotto dal sistema di altoparlanti Dolby Atmos vi offrirà un intrattenimento realmente coinvolgente.

Solitamente il notebook Lenovo Yoga S940 viene proposto a 1.49,99€, ma oggi potete acquistarlo a 1.322,99€, risparmiando 177€.

