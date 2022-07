Sony vuole diventare «la Nike del gaming»

Sony vuole che la sua nuova linea da gioco InZone diventi per i giocatori di eSports quello che Nike è per gli atleti professionisti, ha dichiarato un dirigente dietro l’iniziativa.

La casa madre di PlayStation ha infatti annunciato la sua linea InZone il mese scorso, una linea che comprende diversi monitor e cuffie rivolti principalmente ai giocatori PC hardcore, ma che possono essere utilizzati anche per PS5 e altre console.

Sony ha già stretto una partnership con Riot Games per l’utilizzo degli apparecchi InZone in occasione del Valorant Champions Tour e del torneo di combattimento Evo.

In una nuova intervista rilasciata a Nikkei (via VGC), il vicepresidente esecutivo Kazuo Kii ha affermato che il background di Sony come azienda per le TV le ha dato un vantaggio nel mercato dei PC, dove la maggior parte dei monitor sono creati dai produttori di PC.

«Non c’è ancora un leader dominante tra i produttori affermati», ha affermato Kii. «La situazione è come un paesaggio di stati in guerra. Questo rappresenta un’opportunità per Sony».

«Molti dei produttori esistenti traggono le loro origini dalla produzione di PC. Poiché i monitor sono progettati per la visualizzazione di dati, ci sono problemi da superare per quanto riguarda la vivacità e il contrasto.»

E ancora, «Sony è unica in quanto proviene da un background di produzione di televisori. Siamo orgogliosi della nostra tecnologia delle immagini. Non vediamo l’ora di mostrare ai clienti la nostra esperienza immersiva e il nostro realismo».

Sebbene i prodotti InZone siano compatibili con PS5, Kii ha ribadito che la linea «si rivolge ai giocatori PC hardcore, non agli utenti PlayStation».

«Inizieremo dall’alto e impareremo cosa vogliono i migliori giocatori di eSports», ha detto. «La visione che abbiamo in mente è quella di Mizuno e Nike che forniscono scarpe per gli atleti. […] I prodotti Sony non deluderanno le persone impegnate in queste sfide estenuanti».

Il monitor di punta InZone M9 di Sony uscirà quest’estate al prezzo di 899 dollari, con risoluzione 4K e HDR, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia di refresh rate variabile. Il più economico M3 (529 dollari e in arrivo nel corso dell’anno) offre una risoluzione di 1080p a 240Hz.

Restando in tema, PlayStation ha da poco ufficializzato la nuova e importante acquisizione, un team da ora parte della famiglia Sony.