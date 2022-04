I creatori di Fortnite e LEGO insieme, ma non nel modo che credete voi

Le novità per i fan delle produzioni Epic Games non sono finite, il tutto poco dopo il rilascio della recente Versione 20.10 di Fortnite in grado di cambiare un bel po’ di carte in tavola.

Non è di certo la prima volta che il battle royale (che su Amazon spopola con offerte di ogni genere) riceve novità di un certo livello, sebbene quella di oggi potrebbe essere davvero molto intrigante.

Se già la collaborazione con Coca-Cola ha dimostrato che non c’è limite alla fantasia, ora entra in gioco un’altra azienda di un certo perso.

Come riportato anche da Gamereactor.eu, LEGO ed Epic Games stanno lavorando insieme per dare forma a un vero e proprio metaverso.

I due colossi lavoreranno insieme su un’esperienza digitale definita immersiva, creativamente stimolante e coinvolgente per i bambini di tutte le età.

Il gruppo LEGO ed Epic collaboreranno in una partnership “a lungo termine”, che vedrà le compagnie lavorare insieme.

«Ai bambini piace giocare nei mondi fisici e digitali e muoversi senza soluzione di continuità tra i due», ha spiegato il CEO del gruppo LEGO, Niels B Christiansen.

«Crediamo che ci sia un enorme potenziale per loro di sviluppare competenze per tutta la vita come la creatività, la collaborazione e la comunicazione. Abbiamo la responsabilità di rendere il gioco digitale sicuro, stimolante e benefico per tutti, e proprio come abbiamo protetto i diritti dei bambini al gioco fisico sicuro per generazioni, ci impegniamo a fare lo stesso per il gioco digitale».

Secondo il comunicato stampa, i due colossi combineranno le loro esperienze per garantire gli strumenti per ispirare i futuri content creator, sebbene non è da escludere che anche Fortnite possa finire nella rete di questo nuovo metaverso.

Il battle royale, dopotutto, continua a rivoluzionarsi, visto che di recente è arrivata una delle modalità più richieste.

Ma non solo: Fortnite ha da poco raccolto fondi per aiutare le ONG dell’Ucraina, mettemdo in piedi una cifra enorme in appena due settimane.