Sony Pulse 3D Grey Camouflage al prezzo più basso di sempre! Perfette per PS5!

Possedete una PS5 e siete alla ricerca di un buon paio di cuffie gaming? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere le cuffie Sony Pulse 3D in colorazione Grey Camouflage a un prezzo davvero imperdibile!

Le cuffie gaming Sony Pulse 3D in colorazione Grey Camouflage sono state progettate per simulare un ambiente tridimensionale grazie al Tempest Engine di PS5, offrendo un suono chiaro e direzionale che vi farà sentire completamente immersi nell’azione.

La tecnologia utilizzata dalle cuffie gaming Sony Pulse 3D in colorazione Grey Camouflage è di ultima generazione. Grazie ai loro microfoni nascosti, questi dispositivi consentono di comunicare con i propri amici o compagni di squadra in modo chiaro e nitido, eliminando il rumore di fondo.

Inoltre, le cuffie gaming Sony Pulse 3D in colorazione Grey Camouflage possono essere collegate senza fili alla PS4, PS5 e a computer Windows e macOS compatibili tramite l’adattatore USB incluso in confezione. Ma non è tutto: queste cuffie possono essere utilizzate anche con Playstation VR e altri dispositivi tramite il jack da 3,5mm.

Per quanto riguarda i controlli, le cuffie gaming Sony Pulse 3D in colorazione Grey Camouflage sono dotate di funzioni facili da usare, come la possibilità di silenziare il microfono, regolare il volume e passare dall’audio di gioco alle interazioni vocali con semplici gesti.

Se state pensando di acquistare le cuffie gaming Sony Pulse 3D in colorazione Grey Camouflage, non c’è momento migliore di questo per farlo. In questo momento, queste cuffie sono disponibili al prezzo speciale di 75,90€, con un risparmio reale di 24 euro rispetto al prezzo di vendita originale di 99,99€.

