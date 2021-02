Sony sta già pensando a un DualSense ‘potenziato’?

DualSense, il nuovo pad di PS5, è sicuramente una delle cose migliori di questa next-gen targata Sony, la quale fatica a decollare specie per via delle poche scorte nei negozi (che si traducono, di conseguenza, in pochi titoli nuovi di zecca sugli scaffali).

Nonostante il device sia uscito solo da una manciata di mesi, sembra proprio che Sony stia pensando a una versione “potenziata” del pad, grazie all’introduzione di ricetrasmettitori Wi-Fi (come riportato da Respawn First). Depositato da SIE, un brevetto descrive infatti l’inclusione di questa nuova feature per ridurre notevolmente la latenza del controller.

L’immagine del brevetto mostra un controller DualShock 4 con una parte adibita al Wi-Fi nell’area del touchpad. Il progetto originale risale a due anni fa (più precisamente a luglio del 2019), ma il fatto che sia stato rispolverato solo ora significa che Sony potrebbe prendere in considerazione l’implementazione della tecnologia in futuri controller da mettere in commercio.

La tecnologia consentirà ai controller di emettere input tramite un ricetrasmettitore Wi-Fi e il normale ricetrasmettitore Bluetooth presente sia nel DualShock 4 che nel DualSense. Il primo dei due segnali di ingresso che raggiunge la console PlayStation verrà riconosciuto da quest’ultima. Ciò ridurrà di conseguenza la latenza, secondo la descrizione del brevetto.

Ricordiamo che coloro che hanno prenotato una PlayStation 5 presso i punti vendita della catena GameStop, saranno contenti di sapere che il negozio ha confermato che nuove scorte arriveranno durante la prossima settimana.

DualSense per console PlayStation 5 è acquistabile anche singolarmente da novembre dello scorso anno. Un pad è anche incluso nella confezione base di PS5, sia la versione con lettore ottico che in quella only digital.