Volete usare il DualSense di PS5 con iPhone e iPad? Si può fare

Una delle peculiarità di PS5, disponibile ufficialmente dal mese di novembre dello scorso anno è sicuramente il nuovo joypad DualSense.

Ora, tutti i possessori di iPhone o iPad saranno felici di sapere che a breve sarà possibile utilizzare sul loro device il controller next-gen di casa Sony. Del resto, è cosa nota che è già possibile collegare un DualShock 4 al nostro dispositivo iOS, in modo da poter utilizzare la riproduzione remota o interagire con i giochi mobile grazie all’ausilio di un comodo pad.

Credits by SpazioGames.

Ora, come riportato da The Verge, il nuovo aggiornamento iOS 14.5 è disponibile a partire dalla giornata oggi per alcuni beta tester selezionati, tanto che una delle caratteristiche chiave di questo update sarà proprio il supporto a DualSense e al pad di Xbox Series X.

Al momento in cui scriviamo, non è noto esattamente quando iOS 14.5 sarà reso disponibile al grande pubblico, ma a quanto pare non dovrebbe mancare molto: una volta arrivato l’aggiornamento in questione, chiunque sarà in grado di utilizzare un DualSense al posto dei ben poco pratici controlli touch.

Ricordiamo infine che coloro che hanno prenotato la loro PlayStation 5 presso i punti vendita della catena GameStop, saranno felici di sapere che il retailer ha annunciato che nuove scorte di PS5 arriveranno dalla prossima settimana, andando quindi a soddisfare le prenotazioni rimaste in sospeso fino a partire dal Day One (restate sulle nostre pagine per non perdere eventuali aggiornamenti sulla faccenda).

Il pad DualSense per console PlayStation 5 è acquistabile anche singolarmente dallo scorso mese di novembre 2020, oltre ad essere incluso anche nella confezione base di PS5, sia nella versione con lettore ottico che in quella only digital.