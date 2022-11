Sony INZONE H7, cuffie wireless perfette per PS5: sconto del 22% su Amazon!

State cercando un paio di cuffie di qualità a un buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alle cuffie Sony INZONE H7, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Le cuffie Sony INZONE H7 presentano un design che richiama quello di PlayStation 5 con materiali plastici bianchi e un’imbottitura dei padiglioni in nero, a contrasto. L’headset è dotato di driver da 40 mm con padiglioni circumaurali, che si rivela essere la miglior soluzione per le sessioni lunghe, oltre all’ampio cuscinetto morbido che distribuisce al meglio il peso sulla testa.

Le cuffie Sony INZONE H7, messe alla prova con diversi generi musicali, riescono davvero a colpire in positivo per la qualità e la nitidezza del suono: il suono è definito, le direzioni ben chiare e viene sfruttato il Tempest Engine di PS5 per un’ottima tridimensionalità.

Le cuffie Sony INZONE H7 possono essere collegate anche al vostro PC e gestite tramite InZone Hub, l’applicazione per Windows che permette di personalizzare l’esperienza con le cuffie.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Sony dichiara che si attesta sulle 40 ore ed è possibile effettuare una carica rapida di emergenza di 10 minuti con la quale potrete giocare fino a un’ora.

Solitamente le cuffie Sony INZONE H7 vengono proposte a 229,99€, ma attualmente potete portarvele a casa a soli 179,39€, con uno sconto pari al 22% e un risparmio reale di quasi 51€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere delle ottime cuffie risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

