Sony Inzone H3, ottime cuffie gaming per PS5, ora a un super prezzo! -31%

State cercando un paio di cuffie gaming di qualità a un buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alle cuffie gaming Sony Inzone H3, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Le cuffie gaming Sony Inzone H3 sono particolarmente solide ma non troppo pesanti. I cuscinetti interni, morbidi e traspiranti, proteggono i driver da 40 mm con una struttura circumaurale. È un’ottima soluzione, rispetto alle cuffie on-ear, perché circondano l’orecchio ed evitano di premere sul padiglione – il che, in sessioni lunghe, risulterebbe molto fastidioso.

Come affermato anche dalla nostra Stefania Sperandio nella recensione, “una volta indossate, le Sony InZone H3 danno la sensazione di essere piuttosto comode e dobbiamo dire le abbiamo trovate più comode delle Pulse 3D ufficiali che accompagnano PS5 – che premono in modo molto più forte sulle orecchie, anche in virtù della diversa forma dei padiglioni.

Ovviamente, se usate su PC le cuffie esprimono il pieno del loro potenziale, perché attraverso il software proprietario è possibile personalizzare diverse caratteristiche, come l’equalizzazione dei diversi livelli. Anche nell’uso su PS5, un puro plug-and-play, si difendono però piuttosto bene“.

Solitamente, le cuffie gaming Sony Inzone H3 vengono proposte a 99,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 69€, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di 30,99€. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per avere delle ottime cuffie gaming a prezzo scontato!

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di un abbonamento al servizio Amazon Prime che, grazie al fatto di assicurarvi consegne prioritarie e veloci, vi permetterà di ricevere il prima possibile comodamente a casa vostra gli articoli acquistati. Infatti, come sempre, le spedizioni in questo periodo dell’anno sono aumentate in maniera esponenziale e si rischia di incorrere in eventuali ritardi che potrebbero compromettere i tempi di consegna. Se non volete correre il rischio di non avere il pacco in tempo per la Vigilia di Natale, è caldamente consigliato abbonarsi ad Amazon Prime: il primo mese è anche gratuito!

