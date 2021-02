Sony ha speso cifre folli per lo sviluppo di nuovi giochi PlayStation Studios (dalle terze parti)

Sembra proprio che Sony non abbia badato a spese, sborsando cifre record per quanto riguarda accordi di pubblicazione e partnership esclusive per console PlayStation: la notizia è emersa da un recente rapporto trimestrale sui titoli per l’azienda.

Il testo originale recita che alcune società controllate nel segmento Game & Network Services (“G&NS”) hanno stipulato contratti a lungo termine per sviluppo, distribuzione e pubblicazione di videogiochi. Questi contratti coprono vari lassi di tempo, principalmente entro e non oltre i sette anni. Al 31 dicembre 2020, queste si erano impegnate a effettuare pagamenti per 34.360 milioni di yen in base a tali contratti.

In soldoni, ciò significa che nell’anno fiscale in corso – ossia dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 – Sony si è impegnata a spendere 329 milioni di dollari in accordi di pubblicazione e partnership legate al marchio PlayStation, che verranno pagati nei prossimi sette anni. Questo getterà le basi per future collaborazioni e giochi provenienti sia da sviluppatori esterni che da quelli già all’interno del cosiddetto “ecosistema” di PlayStation Studios.

Questo copre solo le esclusive PS5 sviluppate da team che non sono di proprietà di Sony, come Returnal, Demon’s Souls e Sackboy: A Big Adventure. Gli studi di proprietà di Sony, come Insomniac e Naughty Dog non fanno parte di questo numero, incluse le esclusive di terze parti come Final Fantasy 16, Project Athia e Deathloop.

Si tratta senza dubbio di una cifra considerevole, la quale suggerisce che nei prossimi mesi di giocatori di PS5 potranno mettere mano a molte più esclusive e nuovi giochi da tutti i team “assorbiti” da PlayStation Studios. Sony spenderà inoltre oltre 100 milioni di dollari per i suoi più grandi progetti first party, a cui si sommeranno anche questi 329 milioni da investire in titoli “minori” (notare le virgolette). Non vediamo l’ora di scoprire quali.

PlayStation 5 è in ogni caso disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre 2020. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.