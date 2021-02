Sony ha davvero interrotto la produzione di PS5? La risposta è ovvia

Nelle ultime settimane, sul web, si sta rincorrendo insistentemente la voce che Sony starebbe interrompendo la produzione di PS5, rallentando di fatto la messa in vendita di nuove console.

Tutto è nato da un articolo del sito The Onion, il quale avrebbe messo in circolazione questa voce alquanto inquietante, specie per tutti coloro i quali non sono riusciti a mettere le mani su una PlayStation 5 al lancio (avvenuto lo scorso mese di novembre).

Sony sta quindi davvero mettendosi (da sola) i bastoni fra le ruote, bloccando la produzione della sua piattaforma next-gen? La risposta è una e una soltanto: ovviamente no.

Si tratta, di fatto, di una fake news bella e buona: The Onion, come molti non sanno, è un sito “leggero”, con molti ammiccamenti sarcastici e ironici alla cultura pop generale (videogiochi inclusi).

Non si tratta, quindi, di una fonte ufficiale o affidabile, essendo il portale che ha diffuso l’indiscrezione incentrato in primis sull’ironia e la satira. Mistero svelato, quindi: Sony non interromperà la produzione di PS5 e non ha alcun motivo per farlo.

Del resto, i giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di mettere le mani sulla console e la casa di produzione nipponica continuerà a produrla e a rilasciare giochi per la piattaforma, comprese esclusive e giochi di terze parti.

Ciò non toglie che, stando a un report di Bloomberg, il problema delle poche scorte è costituito dalla penuria di componenti per la realizzazione delle console, e che con molta probabilità un peggioramento dei rifornimenti nel corso di tutto il 2021 sarà realtà.

PlayStation 5 è in ogni caso disponibile sul mercato dal mese di novembre dello scorso anno. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.