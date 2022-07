Sony DualSense per PS5 a meno di 50 euro per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al controller Sony DualSense per PS5, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Il controller Sony DualSense per PS5 è dotato di feedback aptico e grilletti adattivi, in grado di immergere maggiormente i giocatori all’interno dell’azione a schermo. Dalla sensazione di piegare un arco a schiacciare i freni in un’auto da corsa, sentirete una vera e propria connessione fisica con le vostre azioni nel gioco.

I controller DualSense per PS5 presentano, oltre a un microfono integrato, anche un ingresso cuffie per ascoltare l’audio dei vostri videogiochi preferiti per immergervi ulteriormente nell’azione. Grazie al tasto “Crea”, potrete salvare i momenti di gioco più importanti e trasmettere le vostre sessioni in tempo reale. I controller DualSense per PS5 si ricaricano tramite la porta USB Type-C, sia collegandoli direttamente alla PS5 o qualsiasi altro caricatore (anche quello per cellulare).

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa il controller Sony DualSense per PS5 a soli 49,99€, rispetto ai consueti 69,99€ di listino, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di 20€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un nuovo controller ad un prezzo eccellente!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!