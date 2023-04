Sony attacca Microsoft: «influenzano le analisi di Digital Foundry»

Sony e Microsoft si stanno tirando delle bordate sempre più forti, e stavolta viene tirata in ballo anche l’ansia da prestazione per Digital Foundry.

La piattaforma che analizza le performance tecniche dei videogiochi, e che soprattutto nel periodo di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) è diventata ancora più famosa.

Ed ora è diventata una leva con cui Sony sta attaccando Microsoft, in una guerra che di recente ha coinvolto anche Square Enix, ad un certo punto.

Ovviamente la guerra per Call of Duty, la vera pietra della discordia che ha portato anche Bobby Kotick ad intervenire di recente.

Come riporta The Verge, la casa nipponica ha utilizzato le analisi di Digital Foundry per avere un assist con cui attaccare Microsoft.

Sony aveva già insinuato che Microsoft avrebbe potuto rendere alcune versioni di Call of Duty volontariamente peggiori, dopo l’acquisizione di Activision Blizzard.

Ora l’azienda torna alla carica, affermando che “il degrado dell’esperienza su PlayStation gioverebbe a Xbox” e, di conseguenza, renderebbe le analisi tecniche ancora più schierate.

Sony cita articoli di Digital Foundry e VG Tech che confrontano le prestazioni di Modern Warfare II su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Da qui, l’azienda afferma che anche se ci saranno delle differenze minime, i giocatori si ritroveranno comunque a discuterne sulle piattaforme online, andando a rovinare quindi l’immagine dello stesso titolo su console PlayStation e portando i consumatori a voler preferire la versione Xbox.

In risposta a questa preoccupazione, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha inizialmente citato Minecraft come esempio virtuoso di un gioco che Microsoft ha continuato a concedere in licenza il titolo ad altre piattaforme dopo averlo acquisito, e senza cambiamenti strutturali nella release finale.

Sony ha risposto così:

«Minecraft è molto diverso da Call of Duty. […] Ha una grafica a blocchi, non offre una grande vetrina delle capacità tecniche di una nuova console. Non influenza come il livello di gameplay, coinvolgimento o decisioni di acquisto di Call of Duty.»

Sony e Microsoft continuano a combattere duramente con buona pace di Digital Foundry. Il quale, recentemente, si è espresso su giochi appena usciti: The Last of Us Part I, Wo Long e anche Starfield.