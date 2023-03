Wo Long gira meglio su PS5 o Xbox Series X? Risponde Digital Foundry

Uno dei giochi più giocati – e di conseguenza chiacchierati – di queste settimane è senza dubbio Wo Long: Fallen Dynasty, la nuova fatica firmata da Team Ninja che raccoglie l’eredità dell’apprezzata saga di NiOh.

Il gioco, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, riesce a proporre un intrigante livello di sfida per gli amanti degli action RPG e dei soulslike, ma su quale piattaforma si comporta meglio? Come sempre, gli esperti di Digital Foundry hanno deciso di passarlo sotto la loro lente d’ingrandimento, mostrando fianco a fianco le versioni per Xbox Series X|S e quella PS5 (che trovate su Amazon).

Secondo le loro rilevazioni, la modalità performance gira a 2240 x 1260 sia su PS5 che su Series X, puntando sul favorire il mantenimento costante dei 60 fps. La modalità qualità, che invece cerca di favorire la risoluzione, gira in questo caso a 2560 x 1440, arrivando quindi ai 1440p, accettando però che il frame rate si sganci piuttosto facilmente dai 60 fps.

Secondo Digital Foundry, vedendole affiancate la differenza di risoluzione tra le due modalità non è poi così significativa. Su PS5 si evidenzia che i 60 fps calano fino a 40 fps a seconda dell’effettistica, mentre la versione per Series X riesce a mantenere un frame rate lievemente più stabile e più alto, in media.

«La modalità performance è in ogni caso la migliore» ha sancito Digital Foundry, «poiché permette di avere un range più ampio per i 60 fps e ha dei cali meno significativi» rispetto a quella Qualità.

Su Xbox Series S, invece, il gioco gira a 900p e 30 fps in modalità Qualità, mentre in modalità Performance, pur girando sempre a 900p nativi come risoluzione di partenza, cerca di raggiungere i 60 fps – ed effettivamente ci riesce.

Tuttavia, come era lecito aspettarsi, la piccolina di casa Microsoft ha una resa peggiore in termini di texture, ombre e fisica, che sono downgradate rispetto alla controparte per Series X – al punto che risulta più in linea con un’esperienza old-gen, se non fosse per i 60 fps.

Potete vedere nel video in embed tutti i dettagli, mentre a questo link trovate la disamina completa (in inglese) dei colleghi di Digital Foundry.

Wo: Long Fallen Dynasty è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. Incluso fin dal day-one su Game Pass, il gioco ha visto molti appassionati avvicinarlo proprio perché lo hanno trovato nell’abbonamento: tuttavia, ci rivelano gli Achievement, in tanti non hanno superato lo scoglio del primo boss.

Se siete nella stessa situazione, non demordete: ci pensano le guide di SpazioGames!