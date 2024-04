Due Call of Duty Nintendo sono ufficialmente morti

I possessori di Nintendo Wii U e 3DS hanno avuto una giornata deludente l'8 aprile scorso, giorno che ha segnato la chiusura ufficiale di tutti i server online per le due console.

Questo significa che giochi come Mario Kart 8 e Splatoon (che trovate su Amazon) non sono più giocabili online, almeno non con metodi ufficiali.

L'addio di Wii U e 3DS ha del resto fatto infuriare i giocatori e i fan, specie quelli di Smash Bros. (e per buoni motivi).

Questo purtroppo significa anche che anche due capitoli di Call of Duty sono andati offline, per sempre: stiamo parlando di Black Ops 2 e Ghosts (via VideoGamer).

Call of Duty: Black Ops 2 e Call of Duty: Ghosts sono stati pubblicati su Nintendo Wii U rispettivamente nel 2012 e nel 2013, con Black Ops 2 come titolo di lancio della console.

Questi giochi rappresentano gli ultimi titoli della serie a essere pubblicati su piattaforme Nintendo.

Ciò è probabilmente dovuto alle scarse vendite di Wii U, che ha venduto solo 13 milioni di unità in tutto il mondo, e al fatto che Nintendo Switch è troppo "debole" per gestire i moderni titoli di Call of Duty.

Sebbene la console non abbia venduto bene e le comunità online dei due giochi di Call of Duty siano state in gran parte inattive, vedevano ancora un piccolo numero di giocatori in azione, con circa 45 utenti che giocavano ancora ieri secondo U/Calwings su Reddit.

Con la chiusura dei server Nintendo, i due giochi possono quindi essere giocati solo offline.

Si è ipotizzato che i due giochi potessero sopravvivere allo spegnimento, dato che i titoli per Wii, tra cui Call of Duty 4, Black Ops 1 e Modern Warfare 3, sono sopravvissuti allo spegnimento dell'online, grazie al fatto che i server sono ospitati privatamente da Activision.

Questo ha fatto sì che i server rimanessero online per nove anni dopo che tutti gli altri giochi erano andati offline, prima che Activision staccasse definitivamente la spina nel 2023.

Purtroppo non è stato così per i giochi per Wii U, i quali sono andati offline insieme al resto delle librerie di Wii U e 3DS.

Per il piccolo numero di giocatori che erano ancora attivi in entrambi i giochi, c'è però un filo di speranza. Un progetto dei fan chiamato Pretendo sta lavorando attivamente alla creazione di una propria funzionalità online per Wii U e 3DS per consentire ai giocatori di continuare a giocare a giochi come Mario Kart 7 e 8, Super Mario Maker e Splatoon.

Al momento sono supportati solo una manciata di giochi, tra cui non figurano i Call of Duty, ma con il tempo necessario la funzionalità online potrebbe essere ripristinata in futuro.

Per coloro che non vogliono aspettare, i server delle versioni PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One rimangono online e hanno comunità attive.