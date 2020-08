Sonic: spunta video di un gioco cancellato ambientato nel suo universo

Se siete amanti dei videogiochi firmati SEGA, sarete curiosi di scoprire che la compagnia giapponese ha cancellato tempo addietro un videogioco ambientato all’interno dell’universo di Sonic the Hedgehog, il più famoso porcospino (blu) al mondo. Il gioco in questione si sarebbe intitolato Astropede ed è stato mostrato da vicino dal sito specializzato Segabits.

A farsi notare è soprattutto un video che mostra come sarebbe stato il gioco, con il protagonista eponimo che avrebbe affrontato livelli bidimensionali a scorrimento trascinando dietro di sé il suo lungo corpo – con un level design davvero molto simile a quello ben noto per Sonic. Inoltre, avrebbe anche potuto sparare in alcuni momenti, oltre a essere chiamato a schivare svariati pericoli, tra fulmini capaci di recidergli il retro del corpo e scalate da fare a tutta velocità.

L’ex artista di SEGA Craig Stitt ha raccontato che il gioco ricevette il via libera da SEGA America per la realizzazione, momento in cui lui e Ken Rose cominciarono a lavorarci, con alcuni elementi in comune dalla Hidden Place Zone di Sonic 2. «Avevo immaginato che, visto che non li avevo usati in Sonic 2, allora potevo usarli qui e risparmiare un bel po’ di tempo» ha raccontato l’autore.

Di recente, vi ricordiamo che è stato confermato un nuovo ritorno al cinema di Sonic: trovate i dettagli nella nostra notizia.