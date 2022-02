Sonic Colours Ultimate e altri titoli Koch Media con sconti sino al 50% su Amazon! Non fateveli sfuggire!

Anche oggi, giovedì 10 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono quelle relative ai giochi distribuiti da Koch Media, tra i quali possiamo trovare Sonic Colours Ultimate, in una speciale confezione che contiene anche il portachiavi di Baby Sonic, proposto a soli 19,99€, rispetto ai 39,92€, per un risparmio reale di quasi 20€.

In Sonic Colours Ultimate vestirete nuovamente i panni del popolare porcospino blu di casa SEGA, il quale si troverà a combattere ancora una volta il malvagio Dr. Eggman. Quest’ultimo ha realizzato un gigantesco luna park interstellare che, purtroppo, nasconde un’amara verità. Infatti, il complesso viene alimentato dai wisp, bizzarri alieni catturati dallo scienziato.

Come di consueto, il compito del nostro eroe sarà quello di salvarli e guadagnare, grazie al loro aiuto, diversi poteri che gli serviranno per distruggere i nemici e mettere fine alle macchinazioni del temibile Dr. Eggman una volta per tutte.

Rispetto alla sua versione originale, Sonic Colors Ultimate offre ora una cristallina risoluzione 4K e sono stati migliorati vari aspetti del gioco, tra cui i comandi.

