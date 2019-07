SolSeraph da oggi disponibile per PC e console

SEGA ha annunciato che SolSeraph è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam, al prezzo di 14,99 €.

Per colpa del costante tormento causato dalle spietate divinità giovani, l’umanità rischia il completo annientamento mentre il caos imperversa sulla terra.

Nei panni nella sua unica e ultima speranza di salvezza, spetta a noi, Helios, Cavaliere dell’Alba, condurre la civiltà sull’orlo della distruzione verso un nuovo periodo di pace e serenità. Non saremo soli nella nostra impresa, perché il popolo non vede l’ora di schierarsi al nostro fianco per difendersi. Scoprite ulteriori dettagli nel trailer di lancio, che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Ecco una breve presentazione del gioco:

… Finché un giorno, quando Padre Cielo e Madre Terra sconfissero il Caos e generarono il mondo. Crearono le stelle, il sole, le acque e la terra. Poi diedero vita alle piante e agli animali, prima di dedicarsi alla loro più pregiata creazione: il genere umano. Una volta terminata l’opera, Padre Cielo e Madre Terra abbandonarono questo mondo, così che potesse crescere da solo in piena libertà. Tuttavia le Giovani Divinità si rivelarono crudeli e arroganti, e cominciarono a tormentare gli esseri umani con incendi, tempeste e alluvioni, finché tutte le tribù non furono disperse sul territorio, costrette a una disperata battaglia per la sopravvivenza. Per fortuna, però, Helios, Cavaliere dell’Alba, figlio di una divinità e di un essere umano, è giunto in soccorso dell’umanità.

