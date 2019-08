Sniper Ghost Warrior Contracts: Il nuovo trailer svela la data d’uscita

CI Games ha comunicato che Sniper Ghost Warrior Contracts sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 22 novembre per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One.

Per questo annuncio, il team ha divulgato un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Dalla sua ricca campagna singleplayer e la gamma di opzioni multiplayer, al suo sistema di contratti di missione, Sniper Ghost Warrior Contracts cerca di perfezionare la sensazione di fissare un obiettivo e pianificare il tuo approccio. Oltre ad espandere la sua definizione di genere sniping e a mantenere una grandissima cura per i dettagli dei suoi armamenti molto realistici, Contracts porta la serie verso una nuova direzione offrendo scenari incredibili, basati su missioni dense e focalizzate sulle mappe.

Adottando un approccio puzzle box e sfruttando il suo sistema di ‘contracts’ omonimo, queste missioni a risposta aperta possono essere affrontate in molti modi diversi, premiando il pensiero tattico e rapido di fronte agli incontri emergenti.

Fonte: DSOG