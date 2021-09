Smartwatch, smart band e auricolari Huawei con sconti sino al 47% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 21 settembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai wearable e auricolari Huawei, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds Pro, in vendita attualmente a soli 99€, rispetto ai 179,99€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 80,99€.

Gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds Pro offrono una cancellazione del rumore ottimizzata, grazie a una tecnologia che riconosce i rumori dell’ambiente in modo intelligente, variando la cancellazione del rumore dinamicamente per garantire un’esperienza di ascolto perfetta in qualsiasi circostanza.

Gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds Pro sono dotati di una doppia antenna per fornire un’ampia copertura del segnale e una connessione stabile anche quando il trasmettitore, come il vostro smartphone, è posto all’interno di una borsa o giacca.

Gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds Pro offrono un suono potente e dinamico grazie ai suoi driver integrati da 11mm, che garantiscono una qualità sonora veramente elevata con bassi profondi.

