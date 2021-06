Smartphone Xiaomi Mi10T Pro 5G con uno sconto del 20% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone Android.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399,90€, rispetto ai 499,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 100€.

Per quanto riguarda le foto, lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro 5G vanta una fotocamera principale da ben 108MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e Intelligenza Artificiale per scatti sempre perfetti in qualsiasi circostanza.

Lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro 5G è equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione interna. La capiente batteria da 5000mAh sarà in grado di fornirvi un’autonomia ottimale per permettervi di arrivare a sera senza troppi problemi o necessità di ricarica.

Infine, lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro 5G vi permetterà di godere di un’esperienza visiva di qualità grazie al suo schermo DotDisplay FHD+ da 6,67″ True Color, dotato di una frequenza di aggiornamento a 144Hz con Adaptive Sync.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative agli smartphone Android tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone Android

Offerte ancora disponibili