Smartphone Xiaomi Mi Note 10 a metà prezzo nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 20 aprile 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti attualmente in vendita a prezzo scontato vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Xiaomi Mi Note 10, che potete acquistare a soli 299,99€, rispetto ai 599€ usuali di listino, per un risparmio reale di quasi 300€. Si tratta di un dispositivo animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 730G, in grado di raggiungere la frequenza di 2,2GHz e basato sull’architettura CPU Qualcomm Kryo 470. Ad accompagnare il potente processore troviamo 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Xiaomi Mi Note 10 è in grado di scattare bellissime fotografie grazie alla sua fotocamera da 108MP con una risoluzione di 12.032×9.024 ed un sensore di immagine da 1/1,33″, mentre lo schermo AMOLED Curvo da 6,64″ FHD+ vi permetterà di visualizzare applicazioni e contenuti multimediali in maniera perfetta.

Xiaomi Mi Note 10 è in grado di accompagnarvi per tutta la giornata, grazie alla sua batteria da 5.260 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Ultima, ma non di certo per importanza, l’integrazione di un rapido sensore di impronte digitali a schermo, ottimo per sbloccare il dispositivo anche in condizioni estreme come luce intensa, dita asciutte e basse temperature.

