Smartphone, smart TV ed accessori gaming in sconto tra le offerte del weekend di eBay

Anche in questo weekend le promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di articoli di ogni genere, fanno capolino con le offerte imperdibili che consentono di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi davvero molto bassi e convenienti.

Iniziamo dalle cuffie Sony Platinum Wireless per PS4 che, grazie all’implementazione della tecnologia 3D Audio, consentono di immergersi completamente nei mondi virtuali, soprattutto se utilizzate in abbinamento al visore per la realtà virtuale PlayStation VR. Il dispositivo è dotato di un microfono nascosto ed integrato, ideale per giocare comodamente online con i propri amici. Inoltre, è possibile scaricare un’applicazione da PlayStation Store che applicherà automaticamente dei profili specifici per ogni titolo o genere.

Solitamente le cuffie Sony Platinum Wireless per PS4 vengono proposte a 159,90€, ma oggi potete averle a soli 129,90€.

Continuiamo con l’eccellente Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition, dotato di bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e solo un minuscolo foro per la fotocamera sullo splendido display Infinity-O FHD+ da 6.5”, offrendo un’immersività assoluta. Le tre fotocamere posteriori vi consentiranno di immortalare una scena con la fotocamera principale, poi ampliare la visuale con la fotocamera ultra-grandangolare o concentrarci su un dettaglio con il teleobiettivo e il suo zoom ottico 3x. La dotazione tecnica vede la presenza di un processore octa-core da 2,73GHz, 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Solitamente il Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition viene venduto a 529,90€, ma oggi potete acquistarlo a 509,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone, smart TV ed accessori gaming tra gli sconti del fine settimana del rivenditore eBay.

Offerte del weekend eBay

Offerte ancora disponibili