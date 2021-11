Smartphone POCO X3 Pro ora al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Se state cercando di un nuovo smartphone veloce, affidabile e in grado di scattare ottime foto, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi lo smartphone POCO X3 Pro a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Lo smartphone POCO X3 Pro è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,67″ a risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Il comparto fotocamere vede la presenza di un obiettivo principale da 48MP, accompagnato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, un sensore di profondità da 2MP e una fotocamera macro da 2MP, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, Lo smartphone POCO X3 Pro è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 860, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Solitamente lo smartphone POCO X3 Pro viene proposto a 299,90€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 199,90€, con uno sconto del 33%, pari a un risparmio reale di 100€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo smartphone a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Black Friday ancora disponibili