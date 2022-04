Smartphone, notebook e accessori Samsung a prezzi imperdibili da MediaWorld

La nota catena Mediaworld ha lanciato la promozione Galaxy Weekend con tante incredibili occasioni che riguardano smartphone, notebook e altri accessori del brand Samsung e la possibilità di pagare a rate usufruendo del Tasso Zero. Questa iniziativa sarà valida fino al 10 aprile 2022 e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di affrettarvi!

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Samsung Galaxy Book, che oggi potete portarvi a casa a soli 649€, rispetto ai 949€ di listino, per un risparmio reale di 300€.

Il notebook Samsung Galaxy Book è un dispositivo estremamente leggero compatto, dotato di un display da 15,6″ a risoluzione FullHD con trattamento antiriflesso, che offre tutta la potenza necessaria per le applicazioni di tutti i giorni in soli 15,4mm di spessore e 1,55Kg di peso.

Il notebook Samsung Galaxy Book è animato dal processore Intel Core i5-1135G7, dotato di quattro core e otto thread con una frequenza di funzionamento in grado di arrivare ad un massimo di 4,20GHz, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Il notebook Samsung Galaxy Book si integra alla perfezione all’interno dell’ecosistema Galaxy, offrendo una connessione Bluetooth semplificata, la condivisione di foto, video e file in maniera veloce, la possibilità di controllare in maniera automatizzata gli altri dispositivi domotici presenti in casa e molto altro ancora.

La batteria integrata da 54Wh garantisce fino a 14 ore di autonomia con una singola carica, così da guardare le vostre serie preferite o preparare i vostri documenti senza avere la necessità di ricaricare il dispositivo dopo poco tempo.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Galaxy Weekend” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.