Smartphone Motorola Razr a meno di 700 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 3 maggio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra gli altri prodotti proposti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo lo smartphone MOTOROLA Razr, che nella giornata odierna vi potete portare a casa a soli 699€, rispetto ai 1.499€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di ben 800€.

Sotto la scocca del MOTOROLA Razr troverete invece il SoC Snapdragon 710, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il tutto, in un corpo spesso 6,99 mm complessivi.

Lo smartphone MOTOROLA Razr è un terminale dal corpo super-sottile che mantiene il design a conchiglia che ha sempre contraddistinto il brand. Al suo interno si trova uno schermo pOLED pieghevole da 6,2″ con rapporto 21:9, che è stato battezzato come flex view.

All’esterno è invece presente un secondo schermo, da 2,7″, che si occupa di mostrare le notifiche, di attivare alcune funzionalità e di farvi usufruire anche della fotocamera per scattare dei selfie, che conterà su 16 MP sulla principale e 5 MP nell’ottica secondaria.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld