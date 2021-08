Smartphone Motorola Moto G 5G a un prezzo super tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone Android.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Motorola Moto G 5G in colorazione “Volcanic Grey“, che potete portarvi a casa a soli 179,99€ rispetto ai 249€ usuali di listino, per un risparmio reale di 69,01€.

Lo smartphone Motorola Moto G 5G è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 750G 5G, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, offrendovi tutta la potenza che vi serve per eseguire le applicazioni più comuni.

Il sistema di fotocamere di Motorola Moto G 5G è stato progettato per fornirvi la possibilità di scattare le vostre fotografie e catturare i migliori con assoluta libertà. Grazie al sensore da 48MP e alla tecnologia Quad Pixel otterrete foto brillanti e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca inoltre un obiettivo ultra-grandangolare in grado di catturare ogni dettaglio con la fotocamera Macro Vision.

Lo smartphone Motorola Moto G 5G è infine dotato di un display Max Vision da ben 6,7″ in formato 20:9 a risoluzione 2.400×1.080 pixel con una frequenza di aggiornamento di 50Hz e 392PPI come densità di pixel.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative agli smartphone Android tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone Android

Offerte ancora disponibili