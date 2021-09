Smartphone e accessori OPPO con sconti sino al 48% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, lunedì 27 settembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone e accessori OPPO, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartphone OPPO Find X3 Pro 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899,99€, rispetto ai 1.149,99€, per un risparmio reale di oltre 250€.

Lo smartphone OPPO Find X3 Pro 5G è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,7″ a risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Il comparto fotocamere dello smartphone OPPO Find X3 Pro 5G vede la presenza di un obiettivo grandangolare e ultra grandangolare da 50MP, accompagnati da un teleobiettivo da 13MP e una microlente fino a 60X, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza.

Equipaggiato con protezione IP68, lo smartphone OPPO Find X3 Pro 5G non solo resiste agli schizzi d’acqua più leggeri, ma sopravvive anche alle vostre giornate più avventurose. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone OPPO Find X3 Pro 5G è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone e accessori OPPO tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon : sconti su smartphone e accessori OPPO

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon