Smartphone Apple, Samsung e Oppo in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 9 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con lo smartphone SAMSUNG Galaxy S20 Fe Cloud Navy, dotato di bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e solo un minuscolo foro per la fotocamera sullo splendido display Infinity-O FHD+ da 6.5”, offrendo un’immersività assoluta. Le tre fotocamere posteriori vi consentiranno di immortalare una scena con la fotocamera principale, poi ampliare la visuale con la fotocamera ultra-grandangolare o concentrarci su un dettaglio con il teleobiettivo e il suo zoom ottico 3x.

La dotazione tecnica vede la presenza di un processore octa-core da 2,73GHz, 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Solitamente il SAMSUNG Galaxy S20 Fe Cloud Navy viene venduto a 669€, ma oggi potete acquistarlo a 549€.

Continuiamo con l’iPhone 11 Pro da 256GB in colorazione grigio siderale. Il dispositivo è proposto con un Display Super Retina XDR da 5,8″ con risoluzione di 2436×1125 pixel e densità pari a 458 ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultra-resistente, che si affianca al fatto che il telefono sia anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68).

Il fiore all’occhiello di iPhone 11 è però probabilmente la sua tripla fotocamera da 12 MP, con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato.

Solitamente l’iPhone 11 Pro da 256GB viene venduto a 1.249€, ma oggi potrete averlo a 1.149€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld