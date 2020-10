Smartphone, accessori gaming e fotocamere digitali tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 26 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone, accessori gaming e fotocamere digitali, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo smartphone Samsung Galaxy M51, dispositivo dotato di un ampio display da 6,7″ realizzato con la tecnologia Super AMOLED Plus FHD+, che regala colori naturali e contrasti elevati. Grazie alla capiente batteria da 7.000mAh, Samsung Galaxy M51 offre un’elevata autonomia che vi permetterà di guardare film o videochiamare i vostri amici per ore. Inoltre, la ricarica ultra-rapida da 25W permette di essere sempre subito pronti per ripartire. Per ciò che concerne le caratteristiche tecniche, il dispositivo è equipaggiato con un potente processore Quad-Core, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espansibile fino a 512GB tramite microSD. Il comparto fotocamere è composto da ben quattro obiettivi sul retro per realizzare scatti come un vero professionista.

Solitamente lo smartphone Samsung Galaxy M51 viene proposto a 389€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 369,90€.

Continuiamo con il mouse gaming Corsair M55 PRO RGB per ambidestri, che permette di giocare con qualsiasi mano sfruttando la presa che preferite. La previsione offerta dal sensore da ben 12.400DPI non si discute, mentre il peso, di appena 86g, consente di usare il dispositivo senza sforzo per ore. La struttura resistente di Corsair M55 PRO RGB, che utilizza gli switch Omron omologati per 50 milioni di clic ed il cavo intrecciato di qualità superiore offrono una durata davvero elevata. Infine, non poteva di certo mancare una retroilluminazione RGB dinamica personalizzabile grazie a decine di preset ed effetti personalizzabili tramite il software Corsair iCUE.

Solitamente il mouse gaming Corsair M55 PRO RGB viene proposto a 49,99€, ma oggi potrete acquistarlo a soli 34,79€.

