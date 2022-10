Smart TV Xiaomi da 32″ a meno di 160 euro da MediaWorld!

Tornano anche oggi, martedì 25 ottobre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Xiaomi P1, che attualmente potete portarvi a casa a soli 159€, rispetto agli usuali 229€ di listino, con uno sconto del 30,56% e un risparmio reale di 70€.

La smart TV Xiaomi Mi TV P1 è dotata di un pannello LCD da 32″ a risoluzione 1366×768 pixel con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il dispositivo offre una resa naturale dei colori e un suono di buon livello, grazie al supporto Dolby e DTS.

La smart TV Xiaomi Mi TV P1 integra un processore quad core a 64 bit per il processamento delle immagini e l’esecuzione delle applicazioni sul sistema operativo Google TV, tra cui troviamo quelle relative ai più diffusi servizi di streaming, come Netflix, YouTube, Prime Video e molti altri ancora.

Il telecomando Bluetooth con attivazione vocale della smart TV Xiaomi Mi TV P1 vi consente di impartire ordini direttamente con la vostra voce tramite Google Assistant, mentre le numerose porte sul retro, tra cui tre HDMI, due USB, Ethernet, jack e satellite/Tv saranno in grado di soddisfare tutte le esigenze di lavoro e intrattenimento.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.