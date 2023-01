Smart TV Sony OLED 4K da 55″, ottima per PS5, a un super prezzo! Oltre 450 euro di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 17 gennaio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è la smart TV Sony Bravia XR55A80K. Con uno sconto del 24,7%, attualmente potrete acquistarla a soli 1.392,99€ invece dei soliti 1.849,99€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare ben 457€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa una smart TV di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

La smart TV Sony Bravia XR-55A80K è un dispositivo di ultima generazione dotato di un pannello OLED da 55 pollici con più di 8 milioni di pixel auto-illuminanti, controllati dal potente processore XR Cognitive Processor, che processore analizza i dati ed enfatizza le immagini come l’occhio umano, per una qualità d’immagine eccezionale.

Per quanto riguarda l’audio, la smart TV Sony Bravia XR-55A80K è dotata del sistema XR Surround, che genera un audio surround in tre dimensioni per un’esperienza immersiva. Inoltre, il sistema XR Motion Clarity, combinato con XR Cognitive Processor, assicura che l’azione sia uniforme, nitida e luminosa, anche durante contenuti in movimento come eventi sportivi e film d’azione.

La smart TV Sony Bravia XR-55A80K è perfetta per gli amanti di Netflix, poiché è presente la Netflix Calibrated Mode per fornire la stessa qualità delle immagini di un monitor di valutazione da studio televisivo. Il design ultrasottile e moderno consente di avere il display fino al bordo della TV, per un’esperienza immersiva senza distrazioni. Inoltre, è perfetta per la PS5, poiché supporta tutte le tecnologie dell’ammiraglia di casa Sony tramite gli ingressi HDMI 2.1.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla smart TV Sony Bravia XR55A80K menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.