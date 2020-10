Smart TV Sony e giochi Nintendo Switch a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte giornaliere del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su smart TV Sony e giochi Nintendo Switch che vi consentono di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Partiamo con la smart TV Sony KD55XH8096PBAEP da 55″, consigliata dalla stessa casa madre per giocare con la prossima Playstation 5, che, grazie all’impiego del potente processore Sony X Reality Pro utilizzato anche nei modelli di punta 8K, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, in virtù dell’integrazione del sistema operativo Android TV, può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni e supporta pienamente i comandi vocali tramite Google Assistant.

Grazie all’illuminazione indipendente di determinate zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

Solitamente la smart TV Sony KD55XH8096PBAEP viene proposta a 846,71€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 774,89€, risparmiando 71,72€.

Continuiamo con The Legend Of Zelda: Link’s Awakening per Nintendo Switch, remake del classico per Game Boy che propone una grafica completamente rifatta in un particolare 3D cartoonesco, mantenendo la stessa ambientazione e la stessa storia dell’originale. Esplorando Koholint, il giocatore potrà espandere la propria avventura cimentandosi in tantissime sfide e attività collaterali, non necessarie all’avanzamento della trama ma che assicurano a Link strumenti e poteri addizionali.

Oltre alla storia principale, per la prima volta nella serie sarà possibile comporre il proprio dungeon personale. Nella nostra recensione, nella quale avevamo premiato il titolo con un ottimo 8,4, avevamo affermato che «The Legend of Zelda: Link’s Awakening è un remake riuscito e molto rispettoso del materiale originale, com’è ormai consuetudine per tutti i lavori portati a termine da Nintendo. Non solo riesce a rivitalizzare l’originale, ma ripropone il prodotto in modo tale da metterlo sotto una nuova luce e affiancarlo a titoli concettualmente affini come A Link Between Worlds.»

Solitamente The Legend Of Zelda: Link’s Awakening viene proposto a 59,99€, ma attualmente potete acquistarlo per soli 46,99€, con uno sconto del 22%.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

