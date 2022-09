Smart TV Samsung The Frame da 65″: quasi 970€ di sconto su Amazon!

Avete bisogno di una nuova smart TV? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente, sul noto portale e-commerce Amazon è stata lanciata una serie di offerte sui prodotti della linea Samsung che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente la smart TV Samsung 65LS03A, appartenente alla serie The Frame, che potete portarvi a casa a soli 1.029,89€, rispetto ai 1.999€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di ben 969€.

La smart TV Samsung 65LS03A è stata progettata per possedere l’aspetto di un elegante quadro in grado di dare un tocco creativo al vostro salotto. Il design più sottile, agile e slanciato è in grado di integrarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente.

Il resto delle caratteristiche tecniche della smart TV Samsung 65LS03A è al pari di altri prodotti della stessa azienda coreana. Ritroviamo infatti un pannello realizzato con la tecnologia QLED da 65″ in grado di mostrare immagini di elevata qualità con il supporto ai principali standard HDR, come HDR 10, HDR 10+ e HLG, e la presenza di quattro porte con standard HDMI.

Infine, la smart TV Samsung 65LS03A è equipaggiata con il sistema operativo Tizen, che assicura piena compatibilità con tantissime applicazioni, tra cui le principali app di streaming, ed il supporto agli assistenti Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un’ottima smart TV risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.