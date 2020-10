Smart TV Samsung 50″ a meno di 390€ tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV ed auricolari wireless.

Partiamo con la smart TV LED Samsung UE50TU8070UXZ, equipaggiata con un bellissimo pannello da 50″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED Samsung UE50TU8070UXZ viene proposta a 549€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 389,99€, risparmiando 159€.

Se invece siete più interessati al mondo della musica e state cercando un buon paio di auricolari wireless, attualmente potete acquistare le AirPods Pro, cuffiette in-ear con cancellazione del rumore totale e non solo “meccanica”, dal momento che sono dotati di apposite tecnologie. In caso preferiste continuare ad avvertire i suoni intorno a voi, magari perché state ascoltando qualcosa mentre attraversate la strada, potrete anche attivare la speciale modalità Trasparente, che consentirà all’audio esterno di raggiungere il vostro orecchio.

Solitamente gli auricolari wireless Apple AirPods PRO viene proposta a 204,90€, ma oggi potrete acquistarle a 189,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV ed auricolari wireless tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV ed auricolari wireless

Offerte ancora disponibili