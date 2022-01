Smart TV Samsung 4K Neo QLED da 50″ con uno sconto di 800 euro da MediaWorld! Imperdibile!

Tornano anche oggi, martedì 18 gennaio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SAMSUNG Neo QLED 4K QE50QN90A, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999€, rispetto agli usuali 1.799€ di listino, per un risparmio reale di 800 euro.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED QE50QN90A è dotata di uno splendido pannello Neo QLED da 50″ ed integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV SAMSUNG Neo QLED QE50QN90A consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 32X.

La risoluzione del pannello della smart TV SAMSUNG Neo QLED QE50QN90A è di 4K e offre un input lag particolarmente basso ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento che arriva sino a 120Hz.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altre offerte Solo per oggi Mediaworld