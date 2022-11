Smart TV Samsung 4K da 50″ a meno di 380€ su Amazon! Imperdibile!

Avete bisogno di una nuova smart TV da 50″ a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon vi permette di acquistare la smart TV Samsung UE50AU7190U a un prezzo assolutamente imperdibile!

La smart TV Samsung UE50AU7190U è equipaggiata con il potente processore d’immagine Crystal 4K, il quale si occupa di ottimizzare in maniera intelligente immagine e audio per garantirvi un’esperienza di visione di altissimo livello.

La smart TV Samsung UE50AU7190U è dotata di uno splendido pannello da 50″ a risoluzione 4K in grado di riprodurre immagini nitide e cristalline, permettendovi di cogliere i minimi dettagli di ogni immagine, mentre la tecnologia Motion Xcelerator garantisce una compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonte dei contenuti.

La smart TV Samsung UE50AU7190U è equipaggiata con il sistema operativo Tizen, il quale consente di accedere a una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle relative ai servizi streaming, più popolari, come YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora. Non manca neppure la compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la smart TV Samsung UE50AU7190U viene proposta a 599€, ma ora potete portarvelo a casa a soli 379,90€, con uno sconto del 37% e un risparmio reale di 219,10€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un’ottima smart TV risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

