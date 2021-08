Smart TV Philips da 70″ a un prezzo super tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV 4K LED Philips 70PUS7505, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto ai 1.199€ usuali di listino, per un risparmio reale di 400€.

La smart TV 4K LED Philips 70PUS7505, dotata di uno splendido pannello da 70″, è equipaggiata con il sistema operativo Saphi, che rende l’utilizzo del dispositivo davvero piacevole e veloce, offrendovi la possibilità di accedere alle app più popolari, come Netflix o YouTube, in maniera molto semplice.

Il processore Philips P5 consente di ottimizzare al massimo i contenuti per la visione, aumentandone i dettagli ed equilibrando al meglio i colori. Non manca nemmeno il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva assolutamente eccellente. La smart TV 4K LED Philips 70PUS7505 è pronta per ottenere il massimo dal formato video HDR10+.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative alle smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV

Offerte ancora disponibili